朝中社：美韓軍演使半島再瀕戰爭「臨界點」　朝方將明確行動回應

美韓8月17日至27日在韓國進行「乙支自由護盾」聯合軍演，朝鮮中央通訊社（KCNA）周三發表評論，批評軍演對朝鮮和地區安全環境構成威脅，使本來就緊張的朝鮮半島局勢再次瀕臨戰爭爆發的「臨界點」，表明朝方將採取更加明確的行動粉碎敵對勢力的軍事威脅。



朝中社指出，美韓軍方辯稱軍演為「防禦性質」以掩蓋挑釁性侵略本質，且每次軍演一次比一次危險，其內容、形式、規模、訓練方法等所有構成因素不斷升級，目的是提高對朝戰爭演習實戰性以及在朝鮮半島和地區安保格局中佔據優勢。

2026年7月3日，新建的朝鮮海軍驅逐艦「姜健號」在朝鮮某處秘密地點進行作戰系統測試，其中包括試射一枚戰略巡航飛彈。（Reuters）

評論批評，相接壤的韓國不僅變成美韓軍事同盟的操練場，更是逐漸成為跨國侵略兵力的集結地和現代戰爭的預演場所。

評論表明，面對敵方日益進化的威脅行動，將用進一步升級的新力量做出應對，並警告侵害和威脅朝鮮主權安全的敵人將時刻被鎖定在報復目標範圍內。