NASA公布最新影像　證SpaceX火箭撞擊月球留下新隕石坑

美國國家航空暨太空總署（NASA）8月18日公布最新影像，呈現本月初太空探索科技公司（SpaceX）火箭以約8700公里每小時的時速撞擊月球後留下的新撞擊坑。NASA科學家根據撞擊坑的陰影長度推算，該新撞擊坑寬約18米，深度則不到3米左右。



美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，這些照片是由月球軌道探測器（LRO）於8月11日至12日期間拍攝，顯示SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭上層殘骸於8月5日撞擊月球表面後所留下的痕跡。

獵鷹9號火箭於去年1月15日發射，負責搭載兩艘商業月球登陸器升空。第一級助推器於完成任務後順利返回地球，第二級則繼續將登陸器送往月球，隨後因燃料耗盡而被廢棄。然而，受軌道運行特性影響，該節殘骸最終進入與月球相撞的軌道，並最終撞向月球表面。

NASA的聲明指，拍攝這張照片的挑戰性極高。為了拍攝月球上的特定地點，軌道探測器必須等到該地點轉至視野範圍內，這次便等了6天之久。(NASA)

NASA的聲明指，拍攝這張照片的挑戰性極高。為了拍攝月球上的特定地點，軌道探測器必須等到該地點轉至視野範圍內，這次便等了6天之久。此外，軌道探測器還必須調整至恰到好處的傾斜角度，讓相機在飛越撞擊坑上空96.5公里時能夠對準撞擊坑。

這次並非相關撞擊地點最早曝光的影像。早在本月6日，韓國太空機構曾發布由韓國探路者月球軌道器（KPLO）享月號（Danuri）於前一天拍攝的照片。