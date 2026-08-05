火星有外星人？NASA照片驚見「神秘人形」伸手跨步！科學界揭真相

美國NASA一張火星照片近日在網路掀起討論，畫面中疑似出現一個像人類般行走的神秘身影，被網友稱為「火星行走人」。不過，科學界指出，這個形狀其實只是岩石形成的視覺錯覺，屬於人類容易在隨機圖像中尋找熟悉圖案的「空想性錯視」（pareidolia）。



火星照片驚見人形 網友熱議外星生命

據《每日郵報》報道，這張照片由NASA的火星探測車「精神號」（Spirit rover）於2007年拍攝，畫面呈現火星山丘景觀。在岩石之間，一個奇特形狀看起來像有人伸展雙臂、向前跨出一腳，彷彿正在行走。

美國NASA一張火星照片近日在網路掀起討論，畫面中疑似出現一個像人類般行走的神秘身影。（NASA）

部分網友認為照片中的物體像「行走的人」，也有人猜測可能是「單膝跪地、一隻手伸出的雕像」。不過，也有許多人承認，這其實只是形狀特殊的岩石，光影效果讓它看起來像人形。還有人表示，如果真的是外星遺跡，NASA和政府不太可能公開這張照片。

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科學界：只是錯覺

NASA始終堅稱，目前沒有發現外星生命存在的證據，也尚未找到火星上現存或過去生命的跡象。《行星協會》（The Planetary Society）也曾針對這張照片發表文章，指出這只是「空想性錯視」，因為人類天生容易從隨機形狀中辨識出熟悉圖案。

科學家指出，火星表面經歷數十億年的火山活動、隕石撞擊與強風吹蝕，這些自然作用都可能塑造出看似人工製造的岩石形狀。過去許多被解讀為外星遺物的發現，最後也被證實只是空想性錯視造成的結果。

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