網上瘋傳地球今日將「失重7秒」致6000萬人傷亡　NASA急出面闢謠

網路近期瘋傳一則駭人的預言，聲稱2026年8月12日地球將失去重力7秒，甚至恐造成4000萬至6000萬的傷亡，還指NASA早已知情並秘密準備。如今NASA出面闢謠，強調地球不會在8月12日失去重力。查核機構也指出，發布該傳言的源頭帳號，疑似常使用AI產出虛構內容。



網傳「錨定計畫」機密文件 NASA闢謠

這項傳言在2026年持續流傳，網友宣稱一份名為「錨定計畫（Project Anchor）」的NASA機密文件，早在2024年11月就遭洩漏，內容預測世界協調時間2026年8月12日14時33分（香港時間22時33分）將出現持續約7秒的重力異常，甚至估計全球將有4000萬至6000萬人傷亡。部分貼文還聲稱，NASA為因應這場所謂的重力異常，編列高達890億美元（約6,984億港元）的預算。

有網民製作AI影片模擬地球失重的恐怖畫面：

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不過，查核機構Snopes表示，並未找到可信資料支持這項說法。針對傳言，NASA發言人指出，地球不會在2026年8月12日失去重力。地球的重力取決於自身質量，若要失去重力，必須是地球系統，包括地核、地函（港稱地幔）、地殼、海洋、陸地水及大氣層的總質量減少。

NASA也指出，8月12日確實將出現日全食，但日全食並不會對地球重力造成異常影響。太陽及月球對地球的引力會影響潮汐，但不會改變地球自身的總重力，而且相關作用早已可以預測。

謠言源頭追溯 最早紀錄出現在2025年底

Snopes指出，目前找到的最早相關紀錄，是Instagram帳號「@mr_danya_of」於2025年12月31日發布的貼文。該帳號過去經常分享不同題材、以不同角度敘述的故事，其中不少內容疑似為虛構，部分文字也可能使用人工智能工具生成。

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在發布「地球失去重力」的內容後，該帳號又發布一段聲稱2019年阿拉斯加波特洛克鎮有600人失蹤的虛構故事。相關「失重」影片後來已無法在其TikTok及YouTube帳號找到，該使用者也在2026年1月停止發布新影片。

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