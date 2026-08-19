烏克蘭前防長呼籲舉行戰時選舉　澤連斯基面臨戰事以來最大挑戰

烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）8月18日表示，國家正面臨管治危機，呼籲舉行戰時選舉。這是自俄烏戰事爆發而來，首次有烏克蘭主要政治人物公開提出選舉要求，被視為總統澤連斯基面臨的最大內部挑戰。



35歲的費多羅夫周二發表視像講話指，民主不能被俄羅斯綁架，烏克蘭必須找到合法、安全和現實的機制，即使在長期戰爭的情況下，也能恢復全面的民主進程，惟他並未交代會否參加選舉。他還補充說，烏克蘭之所以參戰，「正是因為我們想要繼續成為一個自由的歐洲國家」。

烏克蘭總統選舉原定於2024年3月舉行，但烏克蘭法律禁止在國家戰時狀態下舉行選舉，大選一直未有舉行。

2026年7月28日，烏克蘭總統澤連斯基抵達美國華盛頓特區的美國國會大廈，準備與美國參議員就制裁俄羅斯石油出口的法案舉行會議。（Reuters）

費多羅夫今年1月獲任命為防長，但上任僅半年就被撤換，有關人事變動引發烏克蘭民眾示威。費多羅夫擔任國防部長期間，因其對國防部的積極改革而備受讚譽。他領導了一場反腐敗運動，並利用數據分析來提升前線作戰表現。據當地最新民調顯示，假如總統選舉由費多羅夫與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）對決，前者將輕鬆獲勝。