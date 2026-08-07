美國法院裁定Meta構成公共妨擾　判罰44億作青少年心理健康基金

美國新墨西哥州法院8月6日裁定Meta構成公共妨擾，需向青少年心理健康基金支付5.67億美元（約44.48億港元），並加強平台青少年保護模式，該法令有效期為五年。



法官Bryan Biedscheid判決Meta實施一系列青少年保護戳是，包括限制社交媒體使用時間、加強控管成年人與未成年人的接觸、為AI聊天設立安全防護機制、以及加強對兒童性虐待報告的審查。

據路透社報道，Meta的AI聊天機器人可以「與兒童進行浪漫或色情的對話」。該法官表示， Meta對兒童的傷害如同工廠污染，影響會溢出平台，蔓延至網絡與現實社會，為家庭、學校、執法單位帶來社會負擔。

圖為2025年3月12日拍攝的照片，展示電腦螢幕上顯示的Meta標誌，以及手機螢幕上顯示的Facebook標誌。（Getty Images）

對此，Meta辯稱沒有侵害公共權益，指青少年亦使用其他社交軟件，強調「對保護青少年上網的記錄仍然充滿信心，並將繼續反駁歪曲事實的指控」。

同時，Meta又稱部分整改要求技術上無法落實，或將迫使公司退出新墨西哥州，並援引美國《通信規範法》第 230 條尋求免責，法官予以駁回。

目前，Meta還面對加州、田納西州多宗青少年相關訴訟，29 州指控其產品刻意誘發兒童上癮。Meta向投資者警示，美歐針對青少年議題的監管壓力，或重創公司業務及財務表現。