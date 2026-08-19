網球｜澳洲「壞孩子」基域奧斯可卡因檢測呈陽性　道歉承認犯大錯

澳洲網球選手、有「壞孩子」之稱的基域奧斯（Nick Kyrgios）無法通過藥檢，驗出對可卡因呈陽性反應，8月19日遭國際網球誠信機構（ITIA）暫時禁賽。基域奧斯道歉，承認犯下大錯。



根據國際網球誠信機構聲明，31歲的基域奧斯因6月於西班牙馬略卡島（Mallorca）ATP 250賽事期間採集的樣本中，檢測出可卡因代謝物苯甲酰芽子鹼（benzoylecgonine），至7月17日世界反興奮劑機構 (WADA) 實驗室確認其體內含有違禁興奮劑，因而自8月4日起禁賽。

基域奧斯目前世界排名919位，職業生涯中最高曾排名13位，2022年在溫布頓網球錦標賽殺入決賽，最終不敵祖高域（Novak Djokovic），拿下亞軍。

他在社交網站Instagram發文道歉，稱「我犯下大錯，對此我負全部責任…… 我對球迷、家人、贊助商以及所有親近我的人感到抱歉，尤其是對關注我的孩子們，我知道這會樹立怎樣的榜樣，我對自己深感失望。」

基域奧斯在社交網站Instagram發文道歉（IG@k1ngkyrg1os）

他在文章中講述過去數年傷病對他帶來的影響，「我的身體已無法像我大腦期望的那樣運作，接受職業生涯即將結束的事實，比我想像的要難得多。」