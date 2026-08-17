澳洲放緩審批工作假期簽證　暫停24國申請

澳洲政府近期為控制移民數量，正逐步放緩審批工作假期簽證（working holiday visa）並暫停接受來自24個國家的申請。該簽證允許外國旅客在當地旅行與工作一定時間，深受背包客歡迎。



澳洲內政部長伯克（Tony Burke）8月16日（周日）表示，有關簽證審批仍在進行，但審批速度較以往變慢。

據彭博社（Bloomberg）和《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）報道，當局已於7月暫停來自24個設有年度配額國家的工作假期申請。而來自沒有配額限制國家的申請人簽證，處理時間自7月以來也開始延長。

2026年7月2日，澳洲坎培拉，藝術、內政、網路安全、移民和公民事務部長兼眾議院領袖伯克（Tony Burke）在眾議院發表演說。（Getty）

澳洲反對黨持續就收緊移民問題向阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）政府施壓。據報道，內政部原計劃推出一系列大幅削減移民政策，包括收緊家庭簽證規定、限制背包客簽證人數以及限制尋求庇護者的工作權利。但伯克本月初的移民政策演講在最後一刻遭取消。

伯克周日表示，新政策目前正在「內閣審議中」，但他拒絕透露何時公布。

《悉尼先驅晨報》引述移民專家指，放緩及暫停工作假期簽證審批可能只是暫時措施，政府或在調整配額、抽籤安排，或考慮削減第三年簽證等選項 。

新冠疫情以後，赴澳洲打工度假人數持續飆升，截至2026年6月底已達到22.5萬人，創新記錄。這部分人群在2024-25年度的淨移民總數中佔17.5%，成為推動高移民率的重要因素之一。