巴西呼籲疏浚塔帕若斯河　厄爾尼諾引發航運擔憂

巴西港口碼頭遊說團體促請政府批准在塔帕若斯河（Tapajós）疏浚，擔心強厄爾尼諾現象令這條出口水道水位過淺，駁船難以通行。



據路透社（Reuters）8月19日報道，塔帕若斯河是亞馬遜重要穀物出口水道，邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）、路易達孚（Louis Dreyfus）等全球貿易公司每年經此運送約1,500萬公噸穀物。巴西政府以技術及社區諮詢為由未授權疏浚；氣象學家預測強厄爾尼諾致乾旱，業界憂重演2023及2024年水位低致運輸中斷。ABTP負責人席爾瓦（Jesualdo Conceição Silva）稱通航暫未受阻，但水位續降，最快9月中最關鍵地段或限制通行。

資料圖片：帕若斯河（WikiPedia）

巴西港口和機場部稱，檢視數據並諮詢原住民後，決定暫不在伊泰圖巴（Itaituba）至桑塔倫（Santarém）河段疏浚。原住民今年初佔領嘉吉在桑塔倫設施，抗議法令或開啟亞馬遜河流未經諮詢疏浚、影響水質及捕魚。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府其後撤銷疏浚法令。業界團體MoveInfra估算，若中斷持續4個月，約500萬噸貨物受影響，損失高達8.5億雷亞爾（約12.7億港元）。

亞馬遜流域港口碼頭協會AMPORT行政總裁阿澤維多（Gabriel Azevedo）稱業界高度審慎營運。席爾瓦說業界已要求與盧拉會面，疏浚需一至兩周。