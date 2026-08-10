巴西球員跳廣告版慶祝　直落近3米通道受傷　VAR：入球無效｜有片

巴西一場甲組聯賽上演驚險意外，哥列迪巴（Coritiba）一名球員取得入球後，跑到場邊並跳過廣告版準備與球迷慶祝，卻沒發現廣告版後的球員地下通道已經打開，令他跌進近3米深的洞內受傷。更禍不單行的是，VAR裁定他的入球無效，意味他賠了夫人又折兵。



這場離奇意外發生於8月8日，哥列迪巴在主場迎戰查比高恩斯（Chapecoense），主隊後衛Jacy Maranhao攻入一球，將比數擴大至2比0。他隨即興奮地衝向看台，希望與球迷分享精彩時刻。

不過他跳過廣告版之後，地下卻出現一個大洞。當地傳媒指，球賽臨近上半場結束，職員於是打開前往更衣室的樓梯出入口，而Maranhao則巧合地在此時現身，最終跌落大約2.7米高的通道內。

+ 3

其他隊友見狀顯得非常憂心，有球場職員即時跑下樓梯，扶Maranhao上地面。他在這個慶祝意外弄傷足踝，但可以再次步入球場。可惜球證指，經VAR複核後，發現Maranhao的入球前出現進攻犯規，於是裁定入球無效。

圖為2026年2月25日，哥列迪巴後衛Jacy Maranhao對聖保羅的賽事上陣。（Getty Images）

Maranhao慘吃「詐糊」後，在半場休息過後被換走，他整個下半場都是坐在後備席上，用冰敷着足踝。不過哥列迪巴最終都以2比1勝出，總算有個好結果。

有傳媒提到，哥列迪巴的主場Couto Pereira已非首發生同類意外，在2014年，效力主隊的前鋒Joel Tagueu就在同一位置受傷，惟他當時最後都可以踢足全場。