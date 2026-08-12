有片！巴西男腳踩點燃爆竹　下一秒腳掌被當場炸斷　重傷需截肢

巴西朗多尼亞州（Rondônia）發生1宗極度震撼的爆竹爆炸意外，1名男子在參加聚會期間，見地上有1枚已被點燃的爆竹，他隨即抬腳踩向爆竹，豈料爆竹瞬間炸開，強大的衝擊力當場將男子腳掌炸毀；男子被緊急送往醫院救治，由於男子的腳掌骨頭和組織被完全炸毀，醫生不得不為其進行截肢手術。萬幸的是，男子術後恢復情況良好，隔天已順利出院。



事後，當地消防部門表示，爆竹是1種非常危險的物品，不建議市民自行放爆竹，並且遇見正在燃燒的爆竹時，應立即遠離，絕不能用手或者腳踩爆竹，避免不必要的危險。



巴西1名男子見地上有1枚已被點燃的爆竹，竟隨即抬腳踩上去，豈料爆竹瞬間炸開，巨大的威力當場將其腳掌炸毀。（網上影片截圖）

由於男子的腳掌骨頭和組織已被完全炸毀，醫生不得不為其進行截肢手術。（網上圖片）

巴西男腳踩已點燃爆竹 腳掌被當場炸毀

據外媒綜合報道，事發於巴西朗多尼亞州（Rondônia）的1處社區，1名51歲的男子埃利亞斯（Elias）在聚會期間，見地上有1枚已被點燃的爆竹，竟隨即抬腳踩上去，豈料爆竹瞬間炸開，巨大的威力當場將其腳掌炸毀。

巴西1名男子見地上有1枚已被點燃的爆竹，竟隨即抬腳踩上去，豈料爆竹瞬間炸開，巨大的威力當場將其腳掌炸毀。（網上影片截圖）

男子被迫進行截肢手術

從網上流傳的影片可以看到，1名頭戴帽子的男子在戶外沙地上，伸腳踩踏地面已被點燃的爆竹，隨後爆竹發生劇烈爆炸，現場出現大量濃煙。在巨大衝擊力下，男子瞬間失去平衡，他先是單腳跳了幾下，隨即跌坐在地上抱著腳痛苦打滾。

在巨大衝擊力下，男子瞬間失去平衡，他先是單腳跳了幾下，隨即跌坐在地上抱著腳痛苦打滾。（網上影片截圖）

意外發生後，該名男子被緊急送往醫院救治。由於男子的腳掌骨頭和組織已被完全炸毀，醫生不得不為其進行截肢手術。萬幸的是，男子術後恢復情況良好，隔天已順利出院。

萬幸的是，男子術後恢復情況良好，隔天已順利出院。（網上影片截圖）

當地消防部門：不建議市民自行放爆竹

事後，當地消防部門表示：「消防隊極不建議普通市民自行施放煙花爆竹，這是1種非常危險的物品，極易引發嚴重意外。我們的救援隊伍經常接獲因操作這類物品而受傷的個案。」

消防部門提醒，遇到燃燒中的爆竹或任何疑似爆炸物時，唯一安全的做法是立即遠離並保持安全距離，絕不能嘗試用手撿、腳踩或用任何物品覆蓋，以免釀成不可逆轉的致命傷害。

（综合）

其他報道：4米巨鱷殺人！美國31歲女被巨鱷咬斷雙臂 逃離鱷口終傷重不治

美國佛羅里達州日前發生1宗短吻鱷傷人慘劇！美國1名31歲女子與男友以及1名女性友人在當地州立森林的河道戲水消暑時，突遭1條巨型短吻鱷襲擊，短吻鱷死死咬住女子雙臂，其中1隻手臂被當場咬斷，另1隻也僅剩皮肉相連；直到短吻鱷鬆口，男友才與友人合力將女子拉回岸上。惟女子在送醫治療途中宣告不治。男友回憶，受害女在臨終前表示，「一定要照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie）」。



當地野生動物保護協會事後派出捕鱷專家與直升機展開空中搜索，成功在案發地點附近捕獲2條長達約4米的巨型短吻鱷，現正進行DNA比對，以確認涉案個體。目前事發的巴爾街登山口步道已被緊急封閉。



美國1名31歲女子與男友以及1名友人前往當地州立森林徒步及戲水消暑時，突遭1條巨型短吻鱷襲擊。（網上圖片）

美國女突遭短吻鱷襲擊

據外媒綜合報道，事發於佛羅里達州塞米諾爾郡（Seminole County）的小大艾孔州立森林（Little Big Econ State Forest），6月28日下午約1時許，31歲女子布里塔妮（Brittany Clark）與男友及1名女性友人在森林內的艾孔洛哈契河（Econlockhatchee River）中戲水消暑，此時1條巨型短吻鱷突然從水中竄出，死死咬住布里塔妮手臂，男友試圖拉回布里塔妮，但由於力量過於懸殊，最終短吻鱷將2人一併拖下水。

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