巴西人眼裏的中國變了：從「廉價低質」到「科技強國」

傍晚的聖保羅公寓裏，下班回家的巴西人按下電視遙控器，黃金檔劇集中的富豪司機正開着新買的比亞迪通勤，對着鏡頭說出「電動車不是富人專屬」；換台到國民真人秀《巴西老大哥》，吉利的品牌標識隨着節目熱度滲透進千家萬戶。



而且，中國製造、中國科技正褪去早年廉價標籤，成為巴西社會不分階層的主流選擇。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

這股消費熱潮的背後，是數百億規模的中國品牌持續紮根巴西市場。中巴工商理事會數據顯示，2025年中企在巴西投資至少60億美元，佔中企全部海外大額投資總額的一成以上，巴西也成為吸引中企投資最多的海外國家。

悄悄長滿中國品牌的巴西日常

費爾南達．利馬（Fernanda Lima）與羅德里戈．希爾伯特（Rodrigo Hilbert）夫婦被譽為「巴西國民最愛夫妻檔」——妻子是人氣電視主持人，丈夫外形俊朗，是一檔家裝烹飪節目的常駐手工達人，雙胞胎兒子也深耕模特行業。如今，這一家人集體出任中國電動汽車品牌吉利的品牌大使。

費爾南達．利馬（Fernanda Lima）與羅德里戈．希爾伯特（Rodrigo Hilbert）夫婦被譽為「巴西國民最愛夫妻檔」。如今，這一家人集體出任中國電動汽車品牌吉利的品牌大使。（截取自IG@fernandalima）

據《經濟學人》報道，談及該項代言，吉利旗下巴西子公司雷諾吉利的負責人陳建軍（Jianjun Chen）笑着表示：

在巴西，這樣美滿的家庭擁有實打實的國民影響力。我們去年才正式進入巴西市場，必須抓緊鋪開營銷宣傳。

為了快速撬開市場，各家車企都在「國民度」上下足了功夫。奇瑞簽約演員兼模特布魯娜．馬爾凱辛（Bruna Marquezine），試圖撬動高端SUV市場。比亞迪則植入兩部黃金檔電視劇，用生活化的劇情改寫着「電動車是奢侈品」的大眾認知。吉利除了利馬伕婦代言，還贊助了國民真人秀《巴西老大哥》，陳建軍評價：「這是我們今年回報率最高的一筆營銷投入。」

滲透不只停留在熒屏裏，更鋪滿了不同階層的生活場景。《經濟學人》提到，如今巴西富裕階層的車庫裏停着比亞迪新能源車型，手中握着華為智能手機，客廳擺放着海信大屏電視；普通市民的日常裏，「99Food」外賣平台則承接了一日三餐的需求。

99Food是滴滴出行旗下在巴西運營的外賣配送服務平台。（99Food）

從高端消費到民生剛需，中國品牌走進巴西的千家萬戶的同時，也跳出了過去「廉價外來貨」的刻板標籤。在《經濟學人》的報道中，華為巴西區域負責人安迪．方（Andy Fang）對此感受頗深：

過去消費者對中國品牌心存顧慮，但如今早已改觀。

這種改觀早已不是個別現象。曾在中國香港和深圳留學、如今在比亞迪巴西電池工廠工作的瑪伊薩．普拉特斯（Maísa Prates）對觀察者網表示，她2023年底從中國回到巴西時，就開始看到街頭有很多中國品牌汽車。

她提到，在她的記憶裏，從小看到的中國產品都很「便宜」，不是「物美價廉」的便宜，而是「廉價低質」，但如今「人們一提到中國，就會聯想到高品質、高科技的產品」。

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普拉特斯還提到一個有趣的細節，在巴西的公司裏，每當有同事從中國回來，大家都會特別興奮，「因為他們有一長串想從中國代購的物品清單」。

倫敦諮詢機構PublicFirst的民調也印證了這一轉變：約半數巴西民眾認為中國在人工智能領域領跑全球，看好美國的受訪者僅佔39%。

不止買礦修路，在巴中企正完成產業躍遷

在巴西北部，一座廢棄了四年的老福特工廠重新煥發了生機。2025年10月，比亞迪在這裏落成了價值10億美元的整車工廠，這也是比亞迪在亞洲以外規模最大的生產基地，該工廠將要佔用的面積，大概是當年福特工廠的四到五倍。

普拉特斯表示：

福特以前在這裏只是組裝零件，但比亞迪不同，比亞迪是在真正投資技術、投資工廠。他們不只是組裝，還計劃在巴西進行自主研發。

這個故事，只是中企在巴西投資三代變遷的最新註腳。

21世紀初，中企赴拉美投資的核心目標是石油、鐵礦石、大豆等自然資源，巴西作為資源大國成為首選目的地。這一階段的貿易結構簡單直接，巴西向中國供應原材料，中國向巴西出口輕工產品，雙方各取所需，但合作深度有限。

進入2010年代，中企的投資重心轉向大規模基礎設施建設。彼時中國國內鋼鐵、水泥等產能過剩，而巴西正急需升級公路、港口、電網等基建短板，雙方一拍即合。中國企業以EPC總承包模式進入巴西，承建了一批標誌性工程，既消化了國內過剩產能，也為巴西帶來了高質量的基礎設施。

普拉特斯住在巴伊亞州，她提到，當地正在建設的薩爾瓦多-伊塔帕裏卡大橋（Bridge Salvador-Itaparica）就是中國承建的項目，「整個巴伊亞州都在討論這個項目，因為這是一個巨大的工程，而且是以中國特有的高速度、高質量在推進」。

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而當下，中企在巴西的投資已經進入第三代——加速高技術產業的佈局與本土化落地。

2025年8月，長城汽車接手原梅賽德斯-奔馳工廠並投產；10月，比亞迪10億美元整車工廠落成；吉利則收購雷諾巴西子公司26.4%的股份，綁定南部整車工廠。去年，比亞迪、長城汽車是巴西市場增速最快的兩大汽車品牌，奇瑞緊隨其後。中企在巴西的製造業投資規模，已經正式超過石油、礦產領域投資。

比亞迪第1400萬輛新能源汽車2025年10月9日在巴西東北部巴伊亞州卡馬薩里市比亞迪巴西乘用車工廠正式下線。巴西總統盧拉（右一）參加儀式並致辭表示，比亞迪選擇到巴西投資，讓卡馬薩里和巴伊亞州人民感到驕傲。（新華社）

不僅如此，中國企業還在向產業鏈上游延伸。巴西頭部鋰礦企業西格瑪鋰業負責人丹尼爾．阿布多（Daniel Abdo）對《經濟學人》提到，該公司位於米納斯吉拉斯州的主力礦區，常年擠滿前來考察的中國客商，多數企業都瞄準電網級儲能業務。

巴西米納斯吉拉斯州天主教大學國際關係學副教授哈維爾．瓦德爾（Javier Vadell）對觀察者網表示，這一演變體現出中巴關係的深層轉變：

從巴西向中國供應原材料，發展到共建基礎設施與投資項目，如今進一步將技術轉讓、研發合作、產業能力建設直接融入雙邊合作。

他指出，這一轉變的重要意義在於，中巴擺脱了過去「純粹資源攫取型」的貿易模式，轉向致力於培育本土技術能力的合作模式。

《經濟學人》提到，海信巴西公司的馬特烏斯．貝納蒂的直言：「集團總部所有資源、全部重心，現在都向巴西傾斜。」華為巴西公司公關總監阿蒂利奧．魯利（Atilio Rulli）也透露，今年巴西市場給華為創造的營收，將僅次於中國本土。

不過瓦德爾也提到，就巴西工業發展而言，目前中企對巴西帶來的影響「大多還停留在制度鋪墊層面」，包括新建技術轉讓中心、融資工具以及科研合作關係等，尚未實現「已被驗證的結構性變革」，巴西出口依舊高度集中於大豆、鐵礦石、石油等少數大宗商品，新的合作能否真正推動巴西工業多元化「仍然有待觀察」。

2025年4月4日，在巴西最南端的南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）納奧梅托克（Nao Me Toque），一名農場工人在大豆收穫季節查看滿滿的筒倉。（Reuters）

「巴西民眾開始將中國視作未來」

今年5月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）與盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在白宮會面，氛圍融洽。但短短數日後，美國貿易代表就提議對大量巴西出口商品加徵25%關稅。6月18日，特朗普在採訪中直言，自己「完全不在乎盧拉的感受」。

這種「握手之後揮關稅大棒」的做派，讓巴西社會普遍感到寒意。巴西各界認為，美方口中「不公平貿易行為」的說辭，只是貿易保護主義的幌子。而中國的合作模式，則呈現出截然不同的面貌。

瓦德爾對觀察者網表示，從歷史上看，美國同巴西開展經濟往來往往附帶政治條件，援助或是貿易准入綁定外交立場；當巴西推行獨立外交政策時，還會遭遇美方施壓。而中國的合作模式堅持不干涉內政原則，開展長期制度性夥伴關係，即便兩國政府更迭，合作也能夠穩定延續，因此更能夠抵禦政治摩擦衝擊。

巴西247新聞網總編輯萊昂納多．阿圖奇（Leonardo Attuch）指出，特朗普政府「公然將關稅及各類經濟施壓手段作為權力工具」，而巴西的核心訴求並非在中美之間二選一，「這本身就是一道偽命題」，真正的問題在於「巴西是否能自主選擇合作伙伴、維護本國經濟利益、做出主權決策；抑或是任由本國貿易、工業、科技與外交政策受制於美國」。

阿圖奇還以阿根廷和巴拿馬的遭遇為巴西敲響警鐘。他指出，阿根廷米萊（Javier Milei）政府一味追隨美國，任由美國大使公開介入華為項目爭議，甚至以簽證限制相要挾，「何時起，一個外國大使有權決定主權國家可以引進哪家企業投資？」

普拉特斯的感受更為直接。她表示：

美國把其他國家的發展視為對自身的一種威脅。

她提到，特朗普甚至對巴西的即時支付系統PIX感到威脅，「因為這套系統繞過了美國信用卡公司的控制」。在她看來，「中國看待發展的視角是全球南方的共同發展。中國不會把自己的意志強加於其他國家，中國與其他國家建立夥伴關係的方式，是尊重對方的文化、經濟政策和主權」。

數據也在印證這種模式差異。2025年巴西吸引的中國投資佔全球對華海外投資總量的10.9%，位居全球首位；2023至2026年間，巴西正規就業崗位淨增1010萬個。阿圖奇指出，巴西亟需就業崗位、生產性投資、工業化建設和先進技術，而中國手握資金、企業和完備工業產能，「在正常的國際秩序下，這本不該被視作威脅」。

中企承建垃圾發電站助力巴西「變廢為能」。（新華社）

面對美國的貿易保護壓力，巴西政府啟用了《經濟對等法》，搭建法律框架，必要時可採取對等反制措施。阿圖奇寫道，盧拉政府並未對美國實施一刀切報復，反而始終將談判作為首選，但「巴西明確手握反制工具，必要時絕不手軟」。

中國投資者並未因10月即將舉行的巴西大選而動搖。「與政府相關的一切相比，私營部門對推動兩國關係的重要性要大得多，」加圖利奧．瓦加斯基金會（FGV）的夏華聲（Hsia Hua Sheng）表示，「如果大選真的有影響，投資早就停滯了，但現實恰恰相反。」

瓦德爾也判斷，大趨勢是巴西正在推行「外交多元化」，即「進一步深化與中國的制度化合作，以此對沖對美關係的波動，同時不會徹底捨棄任意一方的夥伴關係。」

中美經貿模式的差異，最終也沉澱為巴西民眾心中對兩國截然不同的印象。

普拉特斯表示：

在公司裏，當我和同事們聊天時，他們也越來越多地和我談論中國，不管是在公司內部還是外面。我覺得我的其他朋友和同事也有同樣的感受：他們把中國視為未來。

「2001年我開始學中文的時候，大家都覺得我瘋了 ——『為什麼要學中文？』但現在，人們反而來問我：『你是怎麼學中文的？去哪裏學的？』 」普拉特斯說道，「現在巴西的普遍認知就是：中國代表着未來。我希望下一次大選能讓巴西繼續走這條路。」

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】