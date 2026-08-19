巴西人眼裏的中國變了：從「廉價低質」到「科技強國」
傍晚的聖保羅公寓裏，下班回家的巴西人按下電視遙控器，黃金檔劇集中的富豪司機正開着新買的比亞迪通勤，對着鏡頭說出「電動車不是富人專屬」；換台到國民真人秀《巴西老大哥》，吉利的品牌標識隨着節目熱度滲透進千家萬戶。
而且，中國製造、中國科技正褪去早年廉價標籤，成為巴西社會不分階層的主流選擇。
這股消費熱潮的背後，是數百億規模的中國品牌持續紮根巴西市場。中巴工商理事會數據顯示，2025年中企在巴西投資至少60億美元，佔中企全部海外大額投資總額的一成以上，巴西也成為吸引中企投資最多的海外國家。
悄悄長滿中國品牌的巴西日常
費爾南達．利馬（Fernanda Lima）與羅德里戈．希爾伯特（Rodrigo Hilbert）夫婦被譽為「巴西國民最愛夫妻檔」——妻子是人氣電視主持人，丈夫外形俊朗，是一檔家裝烹飪節目的常駐手工達人，雙胞胎兒子也深耕模特行業。如今，這一家人集體出任中國電動汽車品牌吉利的品牌大使。
據《經濟學人》報道，談及該項代言，吉利旗下巴西子公司雷諾吉利的負責人陳建軍（Jianjun Chen）笑着表示：
在巴西，這樣美滿的家庭擁有實打實的國民影響力。我們去年才正式進入巴西市場，必須抓緊鋪開營銷宣傳。
為了快速撬開市場，各家車企都在「國民度」上下足了功夫。奇瑞簽約演員兼模特布魯娜．馬爾凱辛（Bruna Marquezine），試圖撬動高端SUV市場。比亞迪則植入兩部黃金檔電視劇，用生活化的劇情改寫着「電動車是奢侈品」的大眾認知。吉利除了利馬伕婦代言，還贊助了國民真人秀《巴西老大哥》，陳建軍評價：「這是我們今年回報率最高的一筆營銷投入。」
滲透不只停留在熒屏裏，更鋪滿了不同階層的生活場景。《經濟學人》提到，如今巴西富裕階層的車庫裏停着比亞迪新能源車型，手中握着華為智能手機，客廳擺放着海信大屏電視；普通市民的日常裏，「99Food」外賣平台則承接了一日三餐的需求。
從高端消費到民生剛需，中國品牌走進巴西的千家萬戶的同時，也跳出了過去「廉價外來貨」的刻板標籤。在《經濟學人》的報道中，華為巴西區域負責人安迪．方（Andy Fang）對此感受頗深：
過去消費者對中國品牌心存顧慮，但如今早已改觀。
這種改觀早已不是個別現象。曾在中國香港和深圳留學、如今在比亞迪巴西電池工廠工作的瑪伊薩．普拉特斯（Maísa Prates）對觀察者網表示，她2023年底從中國回到巴西時，就開始看到街頭有很多中國品牌汽車。
她提到，在她的記憶裏，從小看到的中國產品都很「便宜」，不是「物美價廉」的便宜，而是「廉價低質」，但如今「人們一提到中國，就會聯想到高品質、高科技的產品」。
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普拉特斯還提到一個有趣的細節，在巴西的公司裏，每當有同事從中國回來，大家都會特別興奮，「因為他們有一長串想從中國代購的物品清單」。
倫敦諮詢機構PublicFirst的民調也印證了這一轉變：約半數巴西民眾認為中國在人工智能領域領跑全球，看好美國的受訪者僅佔39%。
不止買礦修路，在巴中企正完成產業躍遷
在巴西北部，一座廢棄了四年的老福特工廠重新煥發了生機。2025年10月，比亞迪在這裏落成了價值10億美元的整車工廠，這也是比亞迪在亞洲以外規模最大的生產基地，該工廠將要佔用的面積，大概是當年福特工廠的四到五倍。
普拉特斯表示：
福特以前在這裏只是組裝零件，但比亞迪不同，比亞迪是在真正投資技術、投資工廠。他們不只是組裝，還計劃在巴西進行自主研發。
這個故事，只是中企在巴西投資三代變遷的最新註腳。
21世紀初，中企赴拉美投資的核心目標是石油、鐵礦石、大豆等自然資源，巴西作為資源大國成為首選目的地。這一階段的貿易結構簡單直接，巴西向中國供應原材料，中國向巴西出口輕工產品，雙方各取所需，但合作深度有限。
進入2010年代，中企的投資重心轉向大規模基礎設施建設。彼時中國國內鋼鐵、水泥等產能過剩，而巴西正急需升級公路、港口、電網等基建短板，雙方一拍即合。中國企業以EPC總承包模式進入巴西，承建了一批標誌性工程，既消化了國內過剩產能，也為巴西帶來了高質量的基礎設施。
普拉特斯住在巴伊亞州，她提到，當地正在建設的薩爾瓦多-伊塔帕裏卡大橋（Bridge Salvador-Itaparica）就是中國承建的項目，「整個巴伊亞州都在討論這個項目，因為這是一個巨大的工程，而且是以中國特有的高速度、高質量在推進」。
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而當下，中企在巴西的投資已經進入第三代——加速高技術產業的佈局與本土化落地。
2025年8月，長城汽車接手原梅賽德斯-奔馳工廠並投產；10月，比亞迪10億美元整車工廠落成；吉利則收購雷諾巴西子公司26.4%的股份，綁定南部整車工廠。去年，比亞迪、長城汽車是巴西市場增速最快的兩大汽車品牌，奇瑞緊隨其後。中企在巴西的製造業投資規模，已經正式超過石油、礦產領域投資。
不僅如此，中國企業還在向產業鏈上游延伸。巴西頭部鋰礦企業西格瑪鋰業負責人丹尼爾．阿布多（Daniel Abdo）對《經濟學人》提到，該公司位於米納斯吉拉斯州的主力礦區，常年擠滿前來考察的中國客商，多數企業都瞄準電網級儲能業務。
巴西米納斯吉拉斯州天主教大學國際關係學副教授哈維爾．瓦德爾（Javier Vadell）對觀察者網表示，這一演變體現出中巴關係的深層轉變：
從巴西向中國供應原材料，發展到共建基礎設施與投資項目，如今進一步將技術轉讓、研發合作、產業能力建設直接融入雙邊合作。
他指出，這一轉變的重要意義在於，中巴擺脱了過去「純粹資源攫取型」的貿易模式，轉向致力於培育本土技術能力的合作模式。
《經濟學人》提到，海信巴西公司的馬特烏斯．貝納蒂的直言：「集團總部所有資源、全部重心，現在都向巴西傾斜。」華為巴西公司公關總監阿蒂利奧．魯利（Atilio Rulli）也透露，今年巴西市場給華為創造的營收，將僅次於中國本土。
不過瓦德爾也提到，就巴西工業發展而言，目前中企對巴西帶來的影響「大多還停留在制度鋪墊層面」，包括新建技術轉讓中心、融資工具以及科研合作關係等，尚未實現「已被驗證的結構性變革」，巴西出口依舊高度集中於大豆、鐵礦石、石油等少數大宗商品，新的合作能否真正推動巴西工業多元化「仍然有待觀察」。
「巴西民眾開始將中國視作未來」
今年5月，特朗普（Donald Trump，又譯川普）與盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在白宮會面，氛圍融洽。但短短數日後，美國貿易代表就提議對大量巴西出口商品加徵25%關稅。6月18日，特朗普在採訪中直言，自己「完全不在乎盧拉的感受」。
這種「握手之後揮關稅大棒」的做派，讓巴西社會普遍感到寒意。巴西各界認為，美方口中「不公平貿易行為」的說辭，只是貿易保護主義的幌子。而中國的合作模式，則呈現出截然不同的面貌。
瓦德爾對觀察者網表示，從歷史上看，美國同巴西開展經濟往來往往附帶政治條件，援助或是貿易准入綁定外交立場；當巴西推行獨立外交政策時，還會遭遇美方施壓。而中國的合作模式堅持不干涉內政原則，開展長期制度性夥伴關係，即便兩國政府更迭，合作也能夠穩定延續，因此更能夠抵禦政治摩擦衝擊。
巴西247新聞網總編輯萊昂納多．阿圖奇（Leonardo Attuch）指出，特朗普政府「公然將關稅及各類經濟施壓手段作為權力工具」，而巴西的核心訴求並非在中美之間二選一，「這本身就是一道偽命題」，真正的問題在於「巴西是否能自主選擇合作伙伴、維護本國經濟利益、做出主權決策；抑或是任由本國貿易、工業、科技與外交政策受制於美國」。
阿圖奇還以阿根廷和巴拿馬的遭遇為巴西敲響警鐘。他指出，阿根廷米萊（Javier Milei）政府一味追隨美國，任由美國大使公開介入華為項目爭議，甚至以簽證限制相要挾，「何時起，一個外國大使有權決定主權國家可以引進哪家企業投資？」
普拉特斯的感受更為直接。她表示：
美國把其他國家的發展視為對自身的一種威脅。
她提到，特朗普甚至對巴西的即時支付系統PIX感到威脅，「因為這套系統繞過了美國信用卡公司的控制」。在她看來，「中國看待發展的視角是全球南方的共同發展。中國不會把自己的意志強加於其他國家，中國與其他國家建立夥伴關係的方式，是尊重對方的文化、經濟政策和主權」。
數據也在印證這種模式差異。2025年巴西吸引的中國投資佔全球對華海外投資總量的10.9%，位居全球首位；2023至2026年間，巴西正規就業崗位淨增1010萬個。阿圖奇指出，巴西亟需就業崗位、生產性投資、工業化建設和先進技術，而中國手握資金、企業和完備工業產能，「在正常的國際秩序下，這本不該被視作威脅」。
面對美國的貿易保護壓力，巴西政府啟用了《經濟對等法》，搭建法律框架，必要時可採取對等反制措施。阿圖奇寫道，盧拉政府並未對美國實施一刀切報復，反而始終將談判作為首選，但「巴西明確手握反制工具，必要時絕不手軟」。
中國投資者並未因10月即將舉行的巴西大選而動搖。「與政府相關的一切相比，私營部門對推動兩國關係的重要性要大得多，」加圖利奧．瓦加斯基金會（FGV）的夏華聲（Hsia Hua Sheng）表示，「如果大選真的有影響，投資早就停滯了，但現實恰恰相反。」
瓦德爾也判斷，大趨勢是巴西正在推行「外交多元化」，即「進一步深化與中國的制度化合作，以此對沖對美關係的波動，同時不會徹底捨棄任意一方的夥伴關係。」
中美經貿模式的差異，最終也沉澱為巴西民眾心中對兩國截然不同的印象。
普拉特斯表示：
在公司裏，當我和同事們聊天時，他們也越來越多地和我談論中國，不管是在公司內部還是外面。我覺得我的其他朋友和同事也有同樣的感受：他們把中國視為未來。
「2001年我開始學中文的時候，大家都覺得我瘋了 ——『為什麼要學中文？』但現在，人們反而來問我：『你是怎麼學中文的？去哪裏學的？』 」普拉特斯說道，「現在巴西的普遍認知就是：中國代表着未來。我希望下一次大選能讓巴西繼續走這條路。」
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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】