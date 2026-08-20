美國債務突破40萬億美元　特朗普拜登任內合增近20萬億

美國財政部周三表示，美國債務總額首次突破40萬億美元（約312萬億港元）。



據路透社（Reuters）8月19日報道，財政部數據顯示，周二公債餘額達40.047萬億美元（約312.4萬億港元）。聯邦債務不到十年便由2017年1月特朗普（Donald Trump，又譯川普）首次就職時的19.95萬億美元翻倍；特朗普兩任至今合增11.6萬億美元（約90.5萬億港元），拜登（Joe Biden）任內增8.4萬億美元（約65.5萬億港元），約三分一增幅來自兩人疫情舉債。

截至2025年4月，美國政府債務已趣超過36萬億美元，而6月將會有其中6.5萬億美元國債到期。(trading economics)

預算監督組織警告債務危機恐爆發，促國會增稅或削支。兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）行政總裁斯佩林斯（Margaret Spellings）稱，聯邦開支遠超收入，最大項目自動運行；稅務削減拖低收入，社會保障、醫療保險開支及利息成本攀升，每年1.1萬億美元（約8.6萬億港元）利息已超越國防預算。

市場方面，長期國債收益率周二升至近20年高位，外國投資者（持有近三分一國債）需求下降；財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布將10至30年期回購規模翻倍至至少40億美元（約312億港元）。財政部上周公布7月赤字4,320億美元（約3.37萬億港元），為美國史上第四高。