特朗普「富豪治國」惹議　美國報告：現政府至少57名億萬富翁官員

美國公共公民組織（Public Citizen）8月17日發布的報告稱，特朗普（Donald Trump）政府最少57名官員資產高達1億美元或以上，其中包括有8名億萬富翁，遠超歷屆政府。在這官員當中，30人合共向特朗普陣營捐款逾6,500萬美元，部份捐款時間與獲提名時間高度吻合。



報告指，前總統拜登（Joe Biden）及小布殊（George W. Bush）政府各僅有5名此類超級富豪官員，奧巴馬（Barack Obama）政府更只有3人。特朗普（Donald Trump）政府的57人合計申報資產介乎139億至逾348億美元。這些官員掌管商務部、財政部、教育部、證交會（SEC）、太空總署（NASA）、社會安全局等關鍵部門，其中17人為駐外大使。

2026年3月6日，美國前總統拜登（Joe Biden）發表講話。（Reuters）

報告列舉多宗「捐款換官位」案例。駐英國大使斯蒂芬斯（Warren Stephens）在2024年12月2日獲提名當天，即向特朗普就職委員會捐款400萬美元，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在獲提名前不足一個月向特朗普超級政治行動委員會捐款近300萬美元，教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）則在2024年競選周期共捐款逾2,200萬美元。

除了疑似『政治捐款換取公職』的爭議外，這群富豪閣員上台後的利益衝突問題更引發廣泛擔憂。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾任投資銀行坎托菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）主席，辭職後公司交由兩名兒子接手。商務部今年與美國稀有金屬公司達成交易時，該行正是中間人，民主黨質疑盧特尼克的兒子可能因此獲利。

國防部副部長范伯格（Stephen Feinberg）創辦的投資公司Cerberus，旗下企業在他上任後取得逾7.8億美元國防合約，但他只是把股份轉給子女信託，被指未能真正切割利益。

特朗普本人更被指任期內作出逾2.1萬宗股票交易，其Truth Social平台8月起向華爾街收取每月10萬美元「早鳥費」，讓付費用戶比公眾更快看到特朗普帖文。

報告警告，特朗普政府正步向「寡頭政治」，由超級富豪掌控政府權力，與普羅大眾的利益愈走愈遠。