特朗普：對伊朗發動史上最嚴厲經濟打擊　與伊貿易國將面臨後果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三在社交平台 Truth Social 發文，宣布對伊朗展開「史上針對任何國家最嚴厲的經濟行動」，並警告與伊朗貿易的國家將面臨「極其嚴重的經濟後果」。



據半島電視台（Al Jazeera）8月19日報道，特朗普稱伊朗未能把握達成協議的機會，將以「前所未見規模的經濟戰與孤立」予以打擊；美伊之間持續逾五個月的衝突談判目前仍陷僵局。他同時宣布，任何與伊朗做生意的國家都將受到制裁。

特朗普2026年8月19日在Truth Social上發文。（Truth Social）

特朗普在帖文中稱，凡容許金融機構、企業、機場或政府部門向伊朗提供任何「救命管道」的國家，自身承受巨大經濟後果，石油走私、換匯管道、現金轉帳、匯兌行、船舶登記及空殼公司都須立即停止。他呼籲盟友與美國站在一起，孤立並擊敗伊朗威脅，並將其形容為「經濟諾曼第登陸」。

特朗普聲稱伊朗已陷入絕境，其歷史性措施將重創該國。這是美伊衝突爆發以來，華府對德黑蘭施加的最嚴厲一輪經濟壓力，制裁範圍由伊朗本身擴展至與其往來的第三方國家。