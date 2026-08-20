法國29歲女網紅陳屍葡萄園　遺體全裸遭焚燒　失蹤前曾夜會神秘男

法國日前發生一宗恐怖命案，29歲網紅索妮亞（Sonia Bellina）被發現全身赤裸陳屍在葡萄園，遺體還有被焚燒過的痕跡，警方接手後已排除意外可能性，全案朝他殺方向調查。



29歲網紅身亡 「遺體遭焚」裸陳屍葡萄園

綜合《每日郵報（Daily Mail）》等外媒報導，事件發生在法國聖吉勒（Saint-Gilles）的一處葡萄園；警方接獲農民通報，得知有一具全裸的女性遺體被丟棄在園中，且有遭到焚燒的痕跡。

法國29歲TikTok網紅Sonia Bellina陳屍葡萄園，遺體遭到焚毀。（Instagram@soniiabelliina）

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警方趕抵現場後第一時間封鎖周邊區域，在經過DNA檢測後，確定是日前被通報失蹤的索妮亞，確切死因仍待解剖後判定。29歲的索妮亞是當地知名的抖音（TikTok）紅人，平台有超過26萬人追蹤。

據傳索妮亞在失蹤前一晚，曾與一名男子碰面，索妮亞的姊妹也在抖音直播時透露，索妮亞某天深夜外出後就和親友失聯。警方證實案件將朝預謀殺人方向偵辦，不過並未證實上述說法、也還沒公開案件細節。

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