法國29歲女網紅陳屍葡萄園　遺體全裸遭焚燒　失蹤前曾夜會神秘男

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

法國日前發生一宗恐怖命案，29歲網紅索妮亞（Sonia Bellina）被發現全身赤裸陳屍在葡萄園，遺體還有被焚燒過的痕跡，警方接手後已排除意外可能性，全案朝他殺方向調查。

29歲網紅身亡　「遺體遭焚」裸陳屍葡萄園

綜合《每日郵報（Daily Mail）》等外媒報導，事件發生在法國聖吉勒（Saint-Gilles）的一處葡萄園；警方接獲農民通報，得知有一具全裸的女性遺體被丟棄在園中，且有遭到焚燒的痕跡。

法國29歲TikTok網紅Sonia Bellina陳屍葡萄園，遺體遭到焚毀。（Instagram@soniiabelliina）

點擊看法國網紅Sonia Bellina更多相片：

+3

警方趕抵現場後第一時間封鎖周邊區域，在經過DNA檢測後，確定是日前被通報失蹤的索妮亞，確切死因仍待解剖後判定。29歲的索妮亞是當地知名的抖音（TikTok）紅人，平台有超過26萬人追蹤。

據傳索妮亞在失蹤前一晚，曾與一名男子碰面，索妮亞的姊妹也在抖音直播時透露，索妮亞某天深夜外出後就和親友失聯。警方證實案件將朝預謀殺人方向偵辦，不過並未證實上述說法、也還沒公開案件細節。

【延伸閱讀】土耳其網紅陳屍家中　家屬稱生前曾遭私密照勒索　知名男星被問話（點擊放大瀏覽）

+20
日網紅直播中遭砍殺　男粉由愛變恨狂捅50刀還冷血踹頭　求刑20年峇里島碎屍｜網紅女友打卡洩行蹤　富二代遭黑幫綁架勒索千萬慘死美八旬富婆失蹤45年　荒野尋獲遺骨終證身份　揭年輕情夫謀財害命加拿大56歲女因焦慮伴腐屍逾2年　母藏膠箱父塞雪櫃　判刑前驟逝

延伸閲讀：

哥國2寶媽做醫美身亡！豪砸66萬動刀　才開始2hrs遭「抽脂抽到死」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

謀殺
非法處理屍體
網紅
抖音 (TikTok)
法國
屍體發現
TVBS新聞網