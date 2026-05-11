土耳其網紅陳屍家中　家屬稱生前曾遭私密照勒索　知名男星被問話

一名27歲土耳其時尚網紅3月被發現陳屍住家，當地警方正在進一步調查。最新消息指出，家屬透露該網紅生前遭人以私密照勒索，要求警方提高調查透明度。另一方面，據傳當地警方曾傳喚一名知名男演員接受調查，根據監視器畫面，他曾在該網紅死亡的1小時前進入她的公寓。



27歲土耳其網紅埃拉斯蘭（Ayşegül Eraslan）在IG擁有超過36萬名粉絲，經常分享穿搭與旅行照。她最初因出演土耳其知名時尚競賽節目受到關注，在吸引大批粉絲後開始經營網紅事業。然而，她3月13日突然被發現陳屍於土耳其東北部住家中，消息傳出後，讓粉絲相當哀痛。

土耳其女網紅陳屍家中。（截取自IG@aysegulleraslan）

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土耳其當地媒體指出，事件發生當天，埃拉斯蘭的親屬因聯繫不上她，前往她家查看，發現無人應門後報警。警方進入屋內後發現她已失去生命跡象，醫療團隊隨後當場宣告死亡。警方已委託鑑識實驗室檢驗埃拉斯蘭的手機、住家內多份書面筆記，以及疑似作案刀械上的血液樣本。

最新消息指出，埃拉斯蘭家屬對警方調查進度與方式感到不滿。根據當地媒體取得的一份聲明，家屬委任律師表示，他們掌握證據顯示，埃拉斯蘭生前曾遭人以露骨私密照片勒索。律師同時要求警方在調查過程中提高透明度。

土耳其男演員曾遭傳喚

另一方面，有消息指出，警方檢視監視器畫面後發現，土耳其演員庫爾圖魯什（Sunay Kurtuluş）在埃拉斯蘭死亡前約1小時進入她的公寓，短暫停留後便離開大樓。警方曾傳喚庫爾圖魯什接受調查，在他完成筆錄後已予以釋放。

土耳其演員庫爾圖魯什（Sunay Kurtuluş）（IG@sunayykurtulus）

庫爾圖魯什的律師於3月15日在IG發表聲明，表示他會接受詢問，僅是作為調查程序的一環，並從案件一開始便向相關單位提供必要說明，且強調庫爾圖魯什在事件發生時並不在現場，批評部分新聞報導將他描繪成主要涉案人士。

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