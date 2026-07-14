日網紅直播中遭砍殺　男粉由愛變恨狂捅50刀還冷血踹頭　求刑20年

日本東京新宿去年三月發生震驚社會的命案。44歲男子高野健一，持刀殘忍殺害正在戶外直播的22歲人氣女網紅佐藤愛里。根據日媒News Post Seven報道，東京地方法院近期開庭審理，檢方對高野求處20年有期徒刑，案件背後錯綜複雜的糾紛也隨之曝光。



這宗悲劇源於直播打賞與私下互動。2021年佐藤開始直播後，高野迅速成為鐵粉，半年內豪擲逾163萬日圓（約7.9萬港元）。之後，兩人私下互加通訊軟件，累積約4萬多則訊息。高野以「真的很喜歡妳」、「真的愛你」頻頻示愛，佐藤也以「像男友一樣」、「沒有高野就無法繼續直播」等回應。

高野健一（截取自Youtube＠ANNnewsCH）

之後，高野耗盡存款甚至四處借貸，籌出逾200萬日圓（約9.7萬港元）借給佐藤當生活費，但佐藤卻自2023年初欠款失聯。高野雖打贏民事官司仍討不回錢，不滿對方欠債卻繼續直播賺錢，心生怨恨網購兇刀。

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案發當天，佐藤正進行「徒步環繞山手線」企劃直播。高野緊盯直播掌握行蹤，在車站附近將其攔截。他持13公分長的兇器朝佐藤頭頸部狂刺，死者身上留下逾50處刀傷，甚至有刺穿身體的駭人傷口。更殘忍的是，佐藤倒地後，高野竟撿起直播中的手機，冷血嘲諷「還在動耶」，並出腳猛踹死者頭部。

法庭上，高野對犯行坦承不諱並致歉。事件不僅顯示出直播圈粉絲與網紅間扭曲的病態關係，也引起日本社會對「戶外直播風險」的熱烈討論。

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