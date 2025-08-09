日本持續受熱浪侵襲　大金等空調製造商把握商機　測試戶外冷氣機

日本正值酷暑，氣溫屢創新高。《日經亞洲》8月9日稱，大金工業公司（Daikin）和松下電器（Panasonic）等多間大型製造商紛紛藉此良機走出室內，在戶外測試空調系統放送冷風及各種附加功能，希望催生新商機。



報道指，大金7月開始在東京涉谷地區測試它的戶外空調系統Outer Tower，可往四個方向吹送冷風，最遠可達3米。該系統將一直運作到10月，不但會記錄空調系統周邊的氣溫，也會追蹤人潮流動，以及周邊流動食品販賣車的銷售情況，評估周邊地區的商機。

大金打的算盤是，證明戶外冷氣機能降低周邊的環境氣溫，提高人潮和零售買賣意慾，催生商機，藉此說服房地產商甚至市政府向它購買這些空調系統。大金空調部副總經理表示：「如果我們的冷氣系統可以在戶外降溫，可創造的機遇可能遠遠大於室內空調。」

在這張攝於2019年3月26日的照片中，可以看到一部手機螢幕上顯示着大金工業公司（Daikin）的標誌，其背後則是日本國旗。（Getty）

松下自今年2月起，在大阪地鐵中央線的朝潮橋站火車月台測試它的戶外冷氣系統，而這條地鐵線通往大阪世博的會場。該系統在夏季可放送冷風，為在月台等車的搭客降溫；到了冬季，系統則可輸送熱風。初步的測試顯示，冷風讓搭客的體感氣溫下降約攝氏4度。

這台戶外冷氣系統的體積不大，可放置在面積狹小的月台。松下甚至看好它還可投放在巴士站以及公園休息區。

據市場調研公司Dataintelo的預測，全球的戶外空調市場從2023起可在10年內增長80%，在2032年達到58億美元（約455億港元）。

2025年8月5日，日本廣島，人們在烈日下打開雨傘躲避陽光。（Getty）

相對於西方國家，日本的餐飲場所較少提供戶外用餐地點，除了走道較為狹窄，夏天的酷熱潮濕也是一大原因。大金空調部副總經理認為，戶外空調系統的經濟效益明顯，他表示：「當人們更願意走出戶外而不是躲在屋內避暑，整個經濟都會活躍起來。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

