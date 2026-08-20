莫德納mRNA癌症疫苗試驗獲重大突破　專家解畫疫苗工作機制

知名藥企莫德納（Moderna）和默沙東（Merck）8月19日在癌症疫苗試驗獲重大突破，指一種信使核糖核酸（mRNA）癌症疫苗有效降低黑色素瘤（melanoma）的復發和擴散風險。被業界視為腫瘤免疫治療領域的里程碑式突破。



哥倫比亞廣播公司（CBS）引述醫生Jon LaPook解釋疫苗的工作機制，指疫苗會將合成的mRNA送入細胞，令細胞學會合成一種蛋白質，這種蛋白質會訓練人體的免疫系統，讓其能夠識別並攻擊癌細胞，聯合默沙東旗下的免疫療法藥物Keytruda，就能對黑色素瘤造成有效的聯合打擊。

2021年12月11日，插圖中有人手持注射器，在美國生物科技企業莫德納（Moderna）的標誌前擺拍。（Reuters）

報道指，這種癌症疫苗是經過提取病人自身腫瘤細胞特製而成，因為每個腫瘤都有獨特的基因序列，所以必須對病人使用的疫苗進行客製化。

Jon LaPook形容癌細胞能夠為自身披上「隱身斗篷」，這讓它能在免疫系統的偵查下「隱身」，而「Keytruda的作用就在於揭開這層斗篷」，他進一步形容癌症疫苗「就好像是給予獵犬用來尋找目標的獨特氣味」，讓免疫系統能夠識別並清除癌細胞。