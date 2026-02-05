近四成癌症能提早預防？世衛報告揭「戒煙酒接種疫苗」是保命關鍵

在世界癌症日前夕，世界衛生組織發布最新全球研究報告指出，如果人們避免吸煙、飲酒、使空氣污染等一系列風險因素，近四成的癌症病例是可以預防的。



世衛組織國際癌症研究署2月3日發布的報告估計，2022年所有新發癌症病例中，約有37.8%（約710萬起）與可預防的因素有關，這突顯了在減輕全球癌症負擔方面，預防的巨大潛力。

新研究調查30種可預防的致癌因素，包括吸煙、飲酒、身體質量指數（BMI）超標、缺乏體育鍛煉、空氣污染等，以及九種可致癌的感染。（Unsplash）

【延伸閲讀】男子長年在家食煙累不煙不酒愛妻患晚期肺癌 網民批：應該告謀殺（點擊放大瀏覽）

+ 29

報告說，新研究調查30種可預防的致癌因素，包括吸煙、飲酒、身體質量指數（BMI）超標、缺乏體育鍛煉、空氣污染等，以及九種可致癌的感染。

這項發表在《自然醫學》雜誌的研究涵蓋全球多國和36種癌症類型數據，確定吸煙是全球首要的可預防致癌因素，它導致所有新發癌症病例的15%，其次是可致癌的感染（10%）和飲酒（3%）。

撰寫這份報告伊爾巴維在聲明中指出：「這是首項全球分析，揭示了有多少癌症風險源於可以預防的因素。」他也是世衛癌症控制組組長。

他補充說：

通過分析不同國家和人群的癌症模式，我們可為各國政府和個人提供更具體訊息，幫助預防許多癌症病例的發生。

根據研究結果顯示，在全球，肺癌、胃癌和宮頸癌佔所有可預防癌症病例的近一半。肺癌主要與吸煙和空氣污染有關，胃癌在很大程度上歸因於幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）感染，宮頸癌絕大多數由人乳頭瘤病毒（HPV）引起。

另外，男性有45%的新發癌症可預防，女性為30%；男性新發癌症中，約23%與吸煙有關，女性則約11%與感染有關，其次是吸煙（6%）和高BMI（3%）。

【延伸閲讀】癌症｜80%胃癌由一原因致病 吸煙以外仲有「2種食物」都係元兇（點擊放大瀏覽）

+ 11

在撒哈拉以南非洲地區，感染因素占主導地位，約80%的女性可預防癌症與感染有關。這意味着，任何減少癌症的措施都要因地制宜。

報告強調，預防策略包括採取有力的煙草控制措施、監管酒精使用、接種相關疫苗以預防HPV等病毒感染、改善空氣質量、加強工作場所安全，以及提倡更健康的飲食方式等。

非傳染性疾病聯盟首席執行官戴恩告訴法媒：

如果我們想減輕癌症負擔，也須減輕非傳染性疾病負擔。毋庸置疑，煙草、酒精、超加工食品和空氣質量是多種癌症的主要誘因。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】