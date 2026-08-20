莫德納mRNA癌症疫苗試驗獲重大突破　阻黑色素瘤擴散　股價升177%

知名藥企莫德納（Moderna）和默沙東（Merck）8月19日（周三）宣布，一項三期臨床試驗表明，一種信使核糖核酸（mRNA）癌症疫苗有效降低黑色素瘤（melanoma）的復發和擴散風險。這一癌症治療的重大突破推動莫德納（美股代號MRNA）的美股股價單日暴升近177%。



據路透社報道，兩間公司將該疫苗與默沙東旗下的免疫療法藥物Keytruda（一種廣泛使用的黑色素瘤治療藥物）合併使用進行測試。

莫德納行政總裁Stephen Hoge在受訪時表示，如果監管部門批准該疫苗，數千名接受過手術，切除高風險黑色素瘤腫瘤的患者最快可能在明年受益。

報道指，這是全球首個mRNA癌症疫苗取得正面的後期臨床試驗結果。該疫苗透過靶向癌細胞中的特定突變來訓練患者的免疫系統對抗腫瘤。這也是首個同類研究表明，在 Keytruda的基礎上添加治療，比單獨使用Keytruda的效果更好。

莫德納、默沙東與其他公司正針對肺癌、乳腺癌和胰腺癌測試使用類似的治療方法。

帕克癌症免疫療法研究所（Parker Institute for Cancer Immunotherapy）行政總裁Karen Knudsen表示，莫德納公司的試驗結果可能標誌治療腫瘤癌症新時代的到來。

Knudsen指：「這一積極成果將我們帶入免疫療法的真正新階段，這是一個有利的開端，而一切才剛剛開始。」

報道提到，這一結果亦標誌莫德納命運的大轉變。該公司一直難以開發出除新冠疫苗以外的新產品，其mRNA技術也遭到特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的抵制。美國衛生部長小羅伯特甘迺迪曾批評mRNA疫苗的安全性和有效性，並削減了5億美元（約39.2億港元）的mRNA疫苗計劃經費。

儘管如此，美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）仍繼續資助癌症疫苗的試驗，包括基於mRNA技術的疫苗。

2021年12月11日，插圖中有人手持注射器，在美國生物科技企業莫德納（Moderna）的標誌前擺拍。（Reuters）

莫德納8月19日的股價收報174.38美元，單日暴升近177%。默沙東（美股代號MRK）的股價收報152.20美元，單日上升12.6%