美國防部更新伊朗戰爭傷亡數字　開戰至今累計18死757傷

美國與伊朗的戰爭快要滿半年之際，美國防部戰爭傷亡資料庫近日更新數據，自美伊戰爭爆發以來，已有18名美軍陣亡，757人受傷。據美媒報道，五角大樓8月19日（周三）更新資料庫的數字，新增50多名受傷士兵。



據報道，將國防部傷亡分析系統（DCAS）中「海外行動」的傷亡總數與「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的傷亡總數合併後，自2月28日美國對伊朗發動戰爭以來，已有18名美軍陣亡，757人受傷。

美國防部7月在DCAS中新增了「海外行動」類別，用於統計「自7月7日起」陣亡和受傷的軍人。美國防部尚未提供任何進一步的細節，也未具體說明傷亡發生在哪場衝突中。 7月7日這日期與特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府根據《戰爭權力法》向國會通報與伊朗爆發新衝突的日期一致。

報道指，美國防部在與伊朗的衝突中一直遲遲不願公布受傷士兵的訊息，官員以安全需求為由搪塞。

2026年7月22日，圖為美國陸軍中尉費漢（Tyler James Feehan，左）與列兵岡薩雷斯（Isabella Gonzales，右），他們於7月在伊朗的襲擊中喪生。（Reuters）

特朗普8月19日聲稱，目前美伊局勢「非常好」，與此同時，他暫停了美國與德黑蘭的談判，而霍爾木茲海峽何時能夠完全重開仍然是這場戰爭中的焦點。