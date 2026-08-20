阿聯酋宣佈切斷與伊朗一切經貿往來　殺傷力恐比美國制裁更致命

在德黑蘭與美國緊張局勢不斷升温的同時，阿聯酋切斷與伊朗經濟聯繫的決定可能會讓伊朗的形勢雪上加霜。



彭博社報道，既然戰爭久拖不決，美國加大對伊朗的經濟施壓，而阿聯酋作為德黑蘭最重要夥伴的禁運，可能進一步加大對伊朗經濟的衝擊。阿聯酋是伊朗關鍵的金融和商業樞紐，近年來也是該國最大的貿易伙伴，進口商品金額高達百億美元。

圖為2026年5月4日，阿聯酋富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，社交平台流傳現場畫面。（X截圖）

阿聯酋8月18日稱，偵測到兩枚從伊朗發射、瞄準海上交通的彈道導彈。兩枚導彈最終墜海，卻凸顯海上安全風險依然高企。這是阿聯酋自5月4日以來首次報告類似襲擊。阿聯酋隨後宣佈暫停與伊朗所有貿易、商業往來和金融交易，但伊朗否認發動這次襲擊。

總部位於德黑蘭的諮詢公司Ara Enterprise創始人兼首席執行官拉扎吉（Cyrus Razzaghi）說，伊朗企業花了幾十年在阿聯酋搭建起商業網絡和人脈，從這個意義上來說，阿聯酋的貿易禁運可能比美國和歐盟的制裁有效得多，也可能對伊朗經濟造成更大的損害。

阿聯酋為何作此決定？兩國關係緣何脆弱？接下來局勢如何發展？新華社分析指出，阿聯酋稱此舉的直接導火索是遭伊朗方面「斷然否認」的導彈襲擊。

再來，與阿聯酋有關的油輪近期在霍爾木茲海峽多次遭襲，阿聯酋將矛頭直指伊朗。僅過去一周，阿聯酋阿布扎比國家石油公司至少三艘船在通過霍爾木茲海峽時遭襲。阿聯酋外交部本月14日凌晨發表聲明說，伊朗的襲擊對地區穩定、民眾安全以及全球能源安全造成威脅。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

今年2月，美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，阿聯酋成為伊朗在海灣地區報復性打擊的重點目標。伊朗的打擊並不侷限於美軍基地等軍事目標，而是直接對準阿聯酋的經濟命脈，包括能源設施、金融中心和關鍵工業區。阿聯酋國防部5月的數據顯示，阿聯酋防空系統在戰事期間累計攔截551枚彈道導彈、29枚巡航導彈和2263架無人機。

2026年3月27日，伊朗襲擊位於沙特阿拉伯、駐有美軍的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）。3月29日在社交媒體上載的相片顯示，一架疑似美軍E-3空中預警機被炸毀。（Reuters）

近期，美國在伊朗問題上陷入「打不動也談不了」的被動局面，轉而寄望通過經濟施壓手段迫使伊朗屈服。一些分析人士認為，阿聯酋此舉事實上配合美國對伊朗的「經濟扼殺」。

美國黑曜石風險諮詢公司首席執行官佈雷特．埃裏克森說，作為伊朗第二大貿易伙伴，阿聯酋此舉發生在美國佈局對伊朗實施「前所未見的經濟孤立」之際。「這兩件事時間點如此巧合，實在令人無法忽視。」

兩國關係緣何脆弱

歷史上，阿聯酋與伊朗就存在領土爭端、教派分歧等矛盾。2020年，阿聯酋與以色列在美國斡旋下同意實現關係全面正常化。伊朗將此舉視為阿聯酋倒向敵對陣營，曾公開表示阿聯酋犯了「戰略錯誤」，做出「愚蠢行為」。

2026年3月2日，美國和以色列空襲伊朗後，停放在阿聯酋杜拜國際機場3號航站樓的飛機。（Reuters）

多家美國媒體報道稱，美以伊戰事期間，阿聯酋與以色列的軍事和情報合作進一步加強。以色列總理辦公室今年5月公開說，以總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）在戰事期間曾秘密訪問阿聯酋，不過阿聯酋外交部隨即予以否認。同在5月，美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）稱，以色列已在阿聯酋部署「鐵穹」防空系統及相關操作人員。

美以伊戰事爆發後，阿聯酋被曝也曾參戰，但阿聯酋都予以否認。美國《華爾街日報》5月引述多名知情人士報道稱，阿聯酋在戰事期間對伊朗發動數十次軍事打擊，其中4月初對伊朗一座煉油廠的襲擊引發大火，導致煉油廠喪失大部分產能。按照多家西方媒體的說法，在海灣國家中，阿聯酋對伊朗持最強硬立場。

今年6月，美伊諒解備忘錄簽署後，阿聯酋和伊朗緊張關係有所緩和。美國彭博社當月引述消息人士報道說，阿聯酋和伊朗的國家安全高級官員舉行面對面會談，這標誌着雙方關係顯著轉變。6月下旬，兩國外長通電話，就地區局勢交換意見。

今年7月，伊朗首都德黑蘭至阿聯酋迪拜的航班恢復運營。阿聯酋還一度被曝同意解封數十億美元伊朗資金，但阿聯酋稱這些報道「純屬捏造」。

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局勢將如何發展

阿聯酋是伊朗的重要貿易伙伴。世界貿易組織的數據顯示，2024年，伊朗從阿聯酋的進口額超210億美元，對阿聯酋的出口額超過71億美元。

阿聯酋外交部在宣佈暫停與伊朗的一切貿易金融往來的聲明中，「駁斥有關阿聯酋與伊朗經濟關係狀況的指控」，並強調阿聯酋「將繼續致力於維護國際金融體系的完整性」。

卡塔爾半島電視台引述美國前助理國務卿金米特的解讀說，阿聯酋是伊朗最大的進口來源國，伊朗約三分之一進口商品需要從杜拜中轉，杜拜作為金融中心長期以來為伊朗提供了規避國際制裁的渠道。

在許多方面，阿聯酋實施禁運可能比美國自4月中旬以來對伊朗港口實施的海上封鎖更具威力。 卡塔爾半島電視台

美國財政部前制裁事務官員馬利基持類似看法。他在社交媒體上寫道，阿聯酋此舉如果付諸實施：

將可能是這場戰事中對伊朗影響最為深遠的經濟行動，其重要性甚至可能超過美國的制裁。

一些分析人士認為，伊朗可能將阿聯酋此舉視為接近戰爭行為。目前，伊朗方面尚未宣佈針對阿聯酋的反制措施。伊朗武裝部隊總參謀長阿卜杜拉希星期三警告地區國家，任何向美軍提供的支持都將等同於參與針對伊朗的軍事行動。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】