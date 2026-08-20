特朗普宣布「經濟版諾曼第登陸」　這一次伊朗真的需要擔心？

8月19日，特朗普（Donald Trump）在其社交媒體Truth Social上宣布向伊朗實施「（美國）針對任何國家所採取過最毀滅性的經濟行動」，威脅制裁任何准許其金融機構、企業、機場或政府實體向伊朗提供援助的國家，並舉出了「石油走私、貨幣互換、現金轉帳、外匯兌換、船舶註冊、空殼公司」等具體活動作為例子。

特朗普聲言，這將會是「ECONOMIC D-DAY」（經濟版的諾曼第登陸）－－言下之意，就是像二戰盟軍成功登陸諾曼第、奠定二戰歐洲戰場勝利的轉捩點一般，其「經濟施壓」政策將能扭轉伊朗戰爭以來的僵局，變成擊敗伊朗的起點。

美國財長貝森特（Scott Bessent）上週以來已多次表示美國將會向伊朗實施史無前例的制裁。不過，箇中細節還沒有正式公布。

8月19日，特朗普（Donald Trump）在Truth Social上宣布向伊朗實施美國「針對任何國家所採取過最毀滅性的經濟行動」。（Truth Social截圖）

阿聯酋先斷伊朗財路？

不過，特朗普似乎已經透過阿聯酋出招。特朗普8月18日曾同阿聯酋總統阿勒納哈揚（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）通電。幾個小時之後，阿聯酋就以當日伊朗再向該國發射兩枚彈道導彈、導致該國發出了至少兩個月來首次的空襲手機警報為理由，全面停止同伊朗的貿易和商業往來。

阿聯酋一直是伊朗在貿易和金融上繞過美國和西方制裁的樞紐。根據2024年數據，阿聯酋是伊朗的最大商品來源地，排在中國之上。《華爾街日報》引述的美國財政部資料亦顯示，2024年有90億美元疑似與伊朗金融活動相關的款項曾經過美國銀行的帳戶周轉，當中與阿聯酋相關的經手企業佔當中62％。

拜登（Joe Biden）上任初期一度試圖施壓伊朗重啟核問題談判的時候，也曾經派官員到阿聯酋進行外交干涉，警告他們美國對於其幫助伊朗繞過制裁的交易非常清楚，繼續下去將會面臨嚴重風險。

本年2月28日美國以色列開始轟炸伊朗之後，伊朗重點打擊對象是阿聯酋，幾乎超過針對以色列。阿聯酋據報也曾暗中直接以空襲反擊伊朗，而2020年已同阿聯酋建立外交關係的以色列也向該國提供防空系統應付伊朗攻擊。

在海灣阿拉伯國家當中，阿聯酋當時也是主張美國應該強硬壓服伊朗的鷹派（按：雖然阿聯酋在開戰前並不支持美以轟炸）。

自開戰以來，伊朗向阿聯酋發射的無人機／導彈數量排行第一。（INSS）

不過，到6月中美國和伊朗簽署諒解備忘錄達成60天停火之後，雖然停火後來已被打破，但在國防、外交上似乎已經全面靠向美國以色列的阿聯酋，卻認識到伊朗始終是地理上無可迴避的鄰居，因此迅速恢復了和伊朗的航運貿易，在其前幾個月才被伊朗轟炸過的機場重啟直飛伊朗的航班，並容許大約兩萬名滯留海外、擁有阿聯酋居留權的伊朗公民重返阿聯酋。

而到7月美國和伊朗持續交火接近兩週之時，伊朗也沒有再攻擊阿聯酋地面上的目標，而是將打擊對象集中到科威特、巴林和約旦三國，可見此時伊朗並無過份開罪阿聯酋之意。

可是，伊朗在諒解備忘錄簽訂後決意要取得霍爾木茲海峽控制權，持續攻擊採行阿曼水域而非伊朗水域穿越海峽的商船。這種攻擊到8月也沒有停止。根據阿聯酋的數字，本月以來就已經有7艘阿聯酋商船受到伊朗攻擊－－8月18日伊朗射出的兩枚彈道導彈其實也是想要攻擊海上目標，而非阿聯酋的陸地目標。

一艘油輪停靠在阿聯酋富查伊拉的富查伊拉港，由於美國和以色列與伊朗的衝突限制了霍爾木茲海峽的海上交通，攝於2026年5月6日。（Reuters）

從阿聯酋（以至其他海灣阿拉伯國家）的角度來看，伊朗取得霍爾木茲海峽的控制權甚至是收費權，當然是對他們的一大地緣政治威脅。如今，特朗普似乎就藉此說服了阿聯酋加入其「經濟版諾曼第登陸」。但阿聯酋最終會做得有多盡力，還需要未來繼續觀察。

「穿梭航道」破解伊朗封鎖？

另一方面，特朗普7月中重新向伊朗實施海上封鎖，對於伊朗經濟當然構成持續的壓力。

根據伊朗的海關數據，其3月21日至7月22日四個月的非石油進出口貿易比去年同期減少大約30％。而根據中國海關數字，中伊之間的貿易額在3至6月四個月按年大減超過七成。

2026年8月17日，人們在伊朗德黑蘭的大巴扎內行走。（Reuters）

而伊朗的通脹率已經連續三個月處於超過80％的水平。其中，食品價格升勢尤甚，平均價格比去年增加130％。伊朗媒體亦報道，有一般民眾需要使用微貸款手機程式來應付每日的交通和食物開支，花費在還款的資金佔其收入約四成。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的估計，伊朗經濟本年將收縮5.4%。伊朗勞工部5月時已經說過有100萬個職位直接因為戰爭而消失，而額外200萬人因為戰爭的間接影響而失業。有美國智庫的伊朗問題研究員最近亦向《華爾街日報》表示戰爭最終將會導致伊朗失去200至300萬個就業職位。

屬於溫和派的伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）近日亦表明，伊朗經濟問題因為石油收入下降、不能向工廠收稅（反而要出資補助它們）而惡化。

2026年8月8日，伊朗總統佩澤希齊揚在伊朗德黑蘭出席記者會。（Reuters）

如果特朗普政府真能長期封鎖伊朗港口下去，掌權的革命衛隊（IRGC）和強硬派將會面臨更大壓力。

根據Capital Economics的估計，伊朗在美國海上封鎖線以外的石油庫存已經由4月美國第一次實施封鎖時的1.8億桶跌至7月初的6,000萬桶。雖然6、7月之間美國一度解除封鎖之際，伊朗據報已經運出了7,000萬桶石油，但美國封鎖持續，海外庫存必然繼續下降，進一步壓縮伊朗的石油收益。

而根據Kpler的數字，中國6月至8月每日進口的伊朗原油量只得30多萬桶，只及得上本年3月的三分之一。路透社亦報道指中遠海能和招商輪船都不容許旗下一共超過100艘的超大油輪穿越霍爾木茲海峽和紅海的曼德海峽。由此可見，中國似乎暫時無意在石油貨易和航運上面聲援伊朗。

伊朗過去一年的通脹率（Trading Economics）

伊朗的強硬派對於其愈發嚴峻的經濟困境並非不知情，但他們認為只要他們持續封鎖霍爾木茲海峽，推高全球油價，同時消耗美國軍力，在11月美國中期選舉迫近之時，他們在「鬥長命」的遊戲中最終也能鬥贏特朗普。

問題是，伊朗的封鎖並非將海峽佈滿水雷的「物理封鎖」，而是透過持續攻擊個別商船「殺雞儆猴」式的「心理封鎖」。

根據近日多方消息，伊朗的封鎖似乎已經出現了嚴重漏洞。

美國能源部長賴特（Chris Wright）8月12日聲稱，以七日平均值來算，在美國和海灣國家的協調之下每日已經有900萬桶石油穿越霍爾木茲海峽而出；如果加上沙特和阿聯酋以油管繞過霍爾木茲海峽的出口，每日出口量達1,500萬桶－－此數相距戰前每日2,000萬桶石油穿越霍爾木茲海峽的數字並不遠。

其後，特朗普也就半開玩笑的表示美國將會宣布霍爾木茲海峽為美國領土。

美國總統特朗普2026年8月18日在社交網站發布圖片，指霍爾木茲海峽是美國「新領土」（Truth Social截圖）

彭博8月16日亦報道，不少油輪都採取關閉位置廣播、暗中沿阿曼水域將石油送出霍爾木茲海峽的「穿梭航運」。當石油送到海峽之外的阿曼灣之後，它們就把石油船接船輸到正在等候的油輪上，然後再運往全世界。根據衛星圖片分析，8月11日一共有大約150艘船在阿曼灣出沒，遠高於戰前1月15日的大約40艘。

市場估計每日被如此暗出運出的石油量達400萬桶。但彭博引述的知情人士聲稱實際數字遠高於此。而除了阿聯酋之外，伊拉克、卡塔爾、科威特也正在利用「穿梭航運」出口石油。

由於受伊朗支持的也門胡塞武裝組織（Houthis）如今也在威脅沙特的紅海港口，本來沒有參與「穿梭航運」的沙特近日也部署了十多艘大型油輪在阿曼灣等候。

路透社的消息顯示，中國企業的油輪也有參與在阿曼灣船接船輸油的活動。

2026年8月10日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

此後，CNN、《紐約時報》也有關於「穿梭航運」的報道。兩者都特別強調美國海軍保護相關油輪的角色。

雖然「穿梭航運」並非特朗普「經濟版諾曼第登陸」的一部分，但實際上，它比起美國收緊經濟制裁可能更具決定性。在目前戰火稍息之際，伊朗唯一的籌碼就是封鎖霍爾木茲海峽的能力，如果伊朗無法阻止油輪暗中將石油運出波斯灣，它將會失去同美國談判的最有力條件。

當然，伊朗還有對鄰近國家，甚至歐洲部分美軍基地的軍事威脅能力，但如果美軍只是針對伊朗進行進上封鎖，伊朗也沒有什麼藉口去攻擊其他國家。就算伊朗攻擊其他國家，也只能特別針對美軍基地，而非別國的經濟、能源、民生基建－－這對於特朗普也不會構成不得不馬上求和的重大壓力。

特朗普的所謂「經濟版諾曼第登陸」是成是敗，除了取決於他有沒有辦法說服阿聯酋等國在經濟上封絕伊朗之外，更重要的還要看伊朗能不能杜絕或者至少嚴重干擾「穿梭航運」。

特朗普聯手以色列開戰，無疑是個戰略上的錯誤決定。但如果美伊要打的是一場幾乎沒有硝煙的經濟戰，伊朗將失去熱戰中「不輸便是贏」的優勢。