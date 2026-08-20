西班牙政府政策「急轉彎」　准500名休達非法移民兒童赴本土

西班牙政府政策U-turn，宣布將允許約500名滯留在北非飛地休達（Ceuta）的非法移民兒童轉移到西班牙本土，交由非政府組織及兒童保護機構照顧。



英國《衛報》報道，內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）8月13日曾強硬表示，所有非法進入休達或梅利利亞（Melilla）的人都會被遣返，「他們不會到達半島，也不會到達歐洲大陸」。但西班牙法律規定，政府有責任照顧無人陪伴的未成年移民至18歲，因此政府被迫調整立場。

青年部正與休達政府協調緊急方案，優先轉移最脆弱的兒童，尤其是女孩，但不會將監護權移交給由保守派人民黨（People's Party）和極右翼Vox聯合執政的地方政府，以避免衝突。人民黨已表態反對，該黨副財政發言人布拉沃（Juan Bravo）稱兒童最好與家人團聚。

2026年8月3日，休達政府估計數千偷渡者仍留在休達，在當地海灘，偷渡者集體祈禱（Reuters）

歐盟委員會（European Commission）早前表示，根據歐盟法律，所有非正規移民應被遣返摩洛哥，包括無人陪伴的未成年人。

7月30日約7萬人湧入休達，大部分人已返回摩洛哥，但數百名兒童仍流落街頭，依靠居民接濟。據西班牙政府數據，截至今年3月，全國約有2.1萬名16至23歲人士由國家監護，其中約一半來自摩洛哥。