西班牙休達偷渡潮｜再有非法移民試圖越境 　摩洛哥警方拘294人

西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）再次爆發「偷渡潮」。社交平台上近日再次出現呼籲大規模越境的貼文。據摩洛哥媒體報道，截至當地時間8月15日（周六）下午，在摩洛哥北部城市費尼迪克（Fnideq）及其周邊地區被捕的人數上升至294人，當地邊防警察繼續進行密集的執法行動，以防止大規模非法移民湧入休達。



據英國《衛報》報道，15日發生的偷渡事件，距離上次超過7.2萬名非法移民湧入休達只是過了兩周。

西班牙休達偷渡潮始末：

那次事件引發歐盟內部的緊張局勢，並激起全球右翼政黨的反移民言論。至少有96人在試圖進入休達的過程中喪生，當中不少人是在游泳前往休達時淹死。

2026年8月6日，西班牙休達，一名警察站崗，非法移民兒童在警察局外排隊登記。此前，大量非法移民從摩洛哥徒步或游泳大規模越境進入西班牙位於北非的飛地休達。（Reuters）

《衛報》引述西班牙埃菲通訊社（EFE）指，摩洛哥警方使用催淚彈驅散聚集在距離邊境約3公里山上的非法移民群體。路透社隨後看見數百名警察，部份身穿防暴裝備，其他則是身穿便服，從費尼迪克郊外的山上折返。

摩洛哥世界新聞（Morocco World News）引述安全部門消息人士稱，截至當地15日下午2時45分的最新統計，被捕人士中有248人來自撒哈拉以南的非洲國家，46人為摩洛哥國民。

當地政府表示，這次逮捕行動是公共安全部隊於週六凌晨在費尼迪克及其周邊地區進行聯合執法行動的一部分。

2026年8月6日，西班牙休達，大批非法移民在工業區排隊領取當地非政府組織提供的食品。此前，大量非法移民從摩洛哥徒步或游泳大規模湧入西班牙位於北非的飛地領土。（Reuters）

行動的重點是阻止集體前往休達的企圖，包括從摩洛哥北部海岸偷渡到西班牙的可能性。