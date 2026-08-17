數百偷渡者休達集會　不願返回摩洛哥尋求獲西班牙庇護

近期進入西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）的數百名非法移民，8月16日在一處海灘集會，要求西班牙當局給予他們庇護，而非將他們遣返摩洛哥。



有示威者高舉西班牙國旗和寫有「我們不想回摩洛哥」及「我們也是人」的標語，高喊「我們受夠了」及「我們需要解決方案」等口號。

2026年8月16日，西班牙休達，圖為偷渡者齊聚海灘集會，尋求西班牙政府庇護。（Reuters）

西班牙休達偷渡潮始末：

在他們身後的岩岸上，一些偷渡者在清洗衣物，另一些人則拿著自製魚竿釣魚。來自摩洛哥Tetouan的Ayoub Elarroud說：「我們睡在海邊，又冷、臭味又重，真的非常痛苦。」他也指出，警方阻止移民前往市中心。

西班牙內政大臣馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）本週稍早表示，偷渡者不得留在當地，也不得前往西班牙本土或取得合法身份，僅極少數涉及極度弱勢的特殊情況例外。

7月下旬，逾7.2萬人由摩洛哥非法越境湧向人口約8萬多休達，儘管大多數人已於數日內自行離開，但仍有5000至8000人滯留在休達。今次走上街頭發起集會的就是這批偷渡者，惟他們越境後未有正式居所，只能暫時棲身於海灘或城市郊外等環境惡劣的地方度日。