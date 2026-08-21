中國與瑞士宣布完成自貿協定升級談判　共創經貿合作新機遇

8月20日，瑞士聯邦主席兼經濟、教研部長帕姆蘭（Guy Parmelin）在伯爾尼會見中國商務部部長王文濤，共同宣布完成中國—瑞士自由貿易協定升級談判。中國駐瑞士大使錢敏堅、瑞士駐華大使馬婷等出席活動。



據中國商務部8月20日消息，中瑞雙方2024年9月啟動升級談判，歷五輪磋商完成。雙方承諾在貨物、服務、投資、規則等領域作更高水平雙向開放，為兩國經貿合作創造新機遇。王文濤稱瑞士是重要合作夥伴，升級展現雙方於不明朗國際環境下選擇確定性、支持自由貿易的態度。

8月20日，瑞士聯邦主席兼經濟、教研部長帕姆蘭（Guy Parmelin）在伯爾尼會見中國商務部部長王文濤，共同宣布完成中國—瑞士自由貿易協定升級談判。中國駐瑞士大使錢敏堅、瑞士駐華大使馬婷等出席活動。（中國商務部）

帕姆蘭表示，升級是雙邊關係重要里程碑，將為兩國企業提供穩定透明的制度保障，釋放推進開放合作、維護規則為本經貿環境的積極信號；瑞方願以此擴大貿易投資合作，為在瑞中企提供開放、公正、非歧視營商環境。

中瑞自貿協定2013年7月簽署、2014年7月生效，是中國與歐洲大陸國家簽署的首個自貿協定。升級談判完成後，雙方將履行國內程序，早日正式簽署升級議定書。