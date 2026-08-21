日本關西工商界訪華延期　中方忙於APEC難以接待

當地時間8月19日，日本共同社援引知情人士消息稱，日本關西工商界計劃將10月的訪華計劃延後至今年11至12月。



據報道，日本關西經濟聯合會和大阪商工會議所等關西工商界，原計劃於10月18日至23日派遣代表團訪華，但中方提出就變更日程進行磋商，稱10月期間難以接待日方代表團。日方分析認為，中方正忙於籌備11月18日至19日在廣東深圳舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議。

關西工商界希望能與中方官員面對面會談，故決定將訪問計劃延後至11月APEC會議閉幕後。日媒稱，若派遣事宜最終敲定，這將是日本關西工商界2024年11月以來首次訪華。除關西經濟聯合會外，還有來自大阪、京都、神戶商工會議所等團體的高層約80人計劃參加。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

此外，共同社提到，由多名日本跨黨派議員組成的代表團將於8月24日至27日訪華。這是自去年11月高市早苗發表「台灣有事」相關言論，導致中日關係嚴重惡化後，日本跨黨派議員代表團首次訪華。

8月19日，中國外交部例行記者會上，日本電視網記者提問：據報道，中聯部已邀請日本國會議員下周訪華，雙方計劃舉行會見。外交部對此有何評論？發言人林劍表示：我不了解你提到的情況。建議向中方主管部門了解。

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