貝森特警告盟友及中國下通牒　要求配合對伊朗毀滅性經濟戰

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）警告美國盟友和中國，要麼支持美國孤立伊朗經濟並「瓦解」德黑蘭政府，「要麼與我們為敵」。



法新社報道，貝森特星期四（8月20日）向消費者新聞與商業頻道（CNBC）發表的這番言論表明，這場不得人心的戰爭拖延近六個月，美國總統特朗普（Donald Trump）正將施壓伊朗的手段從軍事轉向經濟。

貝森特說：「這在伊朗會奏效，我們將推翻這個政權。」

美國國內因伊朗戰爭影響而承受壓力，加上美國中期選舉臨近，特朗普19日承諾將對伊朗發動「史上最具毀滅性」的經濟行動。

貝森特強調，華盛頓希望盟友和競爭對手都加入這一針對伊朗的升級版行動。「這將是世界歷史上規模最大的協同經濟孤立行動。我們要告訴他們的是，要麼站在我們這邊，要麼與我們為敵。」

被問及美國是否會向中國施壓時，貝森特表示「許多對話最好是私下進行」，但他呼籲北京「加入行動」。

2026年7月8日，黎巴嫩貝魯特南部郊區，民眾聚集在一起悼念伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），他於2月28日在以色列和美國的空襲中喪生。圖為一名男子揮舞伊朗國旗。（Reuters）

貝森特還表示，美國向伊朗發動經濟戰意味著恢復大規模軍事行動的可能性降低。「如果我們實施極限經濟施壓，那就意味着不太可能重啟大規模軍事行動，但我必須強調，這只是目前的情況。」

貝森特透露，他將在8月24召開新聞發佈會，公佈針對伊朗的經濟措施細節。

特朗普同一天在自家社媒平台真相社交（Truth Social）發文說：「沒有人比我更願意給伊朗伊斯蘭共和國一個達成協議的機會。可悲的是，他們沒能抓住這個機會。因此，我在此宣佈，我們將發起有史以來最具毀滅性的經濟行動！這將是一場前所未有的經濟戰和孤立行動。」

「他們的海軍已覆滅，他們的空軍已被摧毀，他們的軍事工廠已成廢墟，他們的貨幣一文不值，他們的國家正命懸一線。今天，我還要宣佈，任何國家或政府實體若允許他們的金融機構、企業、機場向伊朗提供任何形式『生命線』，都將面臨非常嚴重的經濟後果。」

中國國家主席習近平9月24日將訪問白宮，屆時伊朗議題必將再度擺上枱面，一如特朗普5月北京之行的場景。

本文獲《聯合早報》授權刊載

