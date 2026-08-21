美韓軍演罕見規模縮半取消反擊演習　8月21日提前結束

美韓兩國於8月17日展開的「乙支自由護盾」年度聯合軍事演習，於周五提前結束，戰區級美韓聯合軍演在進行期間縮短時間並縮減規模尚屬首次。



韓聯社報道，名為「乙支自由護盾」的韓美聯合軍演每年8月舉行，今年軍演原定17日至27日舉行共持續11日，軍演內容共分為第一階段（防禦）和第二階段（反擊）兩部份。而在特朗普宣布縮減後，演習時長因而由11日縮至5日，內容也縮減為進行第一階段軍演。

特朗普周日於社交媒體發文宣布，大幅削減美韓聯合軍演規模。他稱自己與朝鮮最高領導人金正恩一直保持良好關係，他不贊成美國多年來同意參加與韓國的聯合軍事演習。

2026年8月20日，韓國首爾，圖為美韓聯合軍演「乙支自由護盾」中的部份演習內容，可見韓國軍方進行反恐演習。（Yonhap via Reuters）

有美媒分析認為，特朗普今次下令縮減軍演，旨在促成與金正恩年內舉行會晤，主動釋放緩和訊號，為重啟對話創造條件。

在特朗普宣布縮減軍演規模後，兩國軍方就省略指揮所演習第二階段、縮減野外機動訓練上達成共識，僅進行第一階段演習。

此外，與指揮所演習（CPX）相關的野外機動訓練（FTX）也大幅縮減，其中，14個演習達到或超過「營級」兵力的部份演習內容，調整為由韓軍單獨實施、韓美兩軍分別實施或延期實施等方式。部分野外機動訓練可能在指揮所演習結束後繼續進行。