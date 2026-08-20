美韓軍演11天急縮至5天促「特金會」落實　韓國恐成外交犧牲品

美國總統特朗普（Donald Trump）下令大幅縮短韓美聯合軍演後，據傳又促幕僚儘速推動與朝鮮領導人金正恩的首腦會談，最快今年秋季、在11月中國深圳舉行的亞太經合組織領導人峰會上落實「特金會」。



分析認為，美國中期選舉臨近、伊朗戰爭卻遲遲難有突破之際，特朗普正試圖重演首個總統任期內的標誌性「首腦外交」，力求借外交成果重振國內外政治聲望。然而，時隔七年，朝鮮核武實力已大幅增強，關係也更加密切，新一輪「特金會」的談判環境已今非昔比。特朗普星期三（8月19日）就在白宮向記者透露，朝鮮擁有57枚威力巨大的核武器。

特朗普正試圖重演首個總統任期內的標誌性「首腦外交」，力求借外交成果重振國內外政治聲望。（Reuters）

《華爾街日報》星期二（8月18日）援引美國官員報道，特朗普近期私下積極探討在下一趟亞洲之行期間與金正恩會面，希望與朝鮮的核談判能取得比第一任期更大的進展。目前白宮尚未正式啟動會晤籌備，但11月亞太經合組織領導人峰會是潛在契機。

不過，朝鮮勞動黨副部長、最高領導人金正恩的胞妹金與正星期三（8月19日）說，完全不知曉朝美領導人之間曾有任何溝通。她指出，儘管朝美領導人之間「私人關係良好」，但美國仍是朝鮮國家安全的最大威脅，美方對朝敵對政策沒有任何改變。她也強調，與其關注韓美聯合軍演規模或期限是否縮減，更應正視軍演仍在進行的現實。

特朗普去年10月亞洲巡訪時也曾嘗試與金正恩會面，並公開釋放會晤意願。據報道，平壤當時私下表達開放態度，但因準備時間不足，最終未能成行。

朝核實力增強也更親中俄 「特金會」談判環境今非昔比

為加緊實現首腦外交，特朗普率先打出「軍演牌」。他上星期天（16日）在社交媒體Truth Social稱，考慮到自己與金正恩「非常好的關係」，韓美軍演向朝鮮發出「完全不恰當且充滿敵意的信號」，並下令大幅縮減演習。這與第一任期三度會晤金正恩前均調整韓美軍演規模緩和美朝緊張關係的做法如出一轍。

韓國聯合參謀本部星期三（19日）隨即宣佈，應美方提議，將原定17日至27日舉行的「乙支自由之盾」（UFS）演習提前至21日結束，演習期由11天縮短至五天。已經啟動的戰區級韓美聯合軍演，因美方要求臨時縮短，尚屬破天荒頭一遭。

韓國在商業綜合體內舉行安全演習，作為「乙支自由之盾」演習的一部分。（Reuters）

但特朗普第一任期內三度與金正恩會面，包括2018年在新加坡舉行、全球矚目的歷史性首次「特金會」，都沒能爭取到金正恩承諾朝鮮無核化。而比起當年，如今金正恩手中的籌碼明顯增加，地緣政治格局也已今非昔比。

史丹福大學國際安全與合作中心教授傑弗裏．劉易斯（Jeffrey Lewis），根據朝鮮對外展示的導彈發射裝備以及鈈和高濃縮鈾產量估計，朝鮮目前可能擁有超過100枚核彈頭，打擊美國本土的導彈能力也明顯增強。

同時，朝鮮一方面通過向俄羅斯提供武器、派遣兵力積累實戰經驗，另一方面持續強化與中國的關係，對美關係的經營與關注度已大不如前。部分美國專家因此警告，如果特朗普急於追求外交成果，金正恩可能在新一輪談判中佔據更有利位置。

韓憂美為促成「特金會」犧牲對韓安全承諾

而特朗普在朝鮮未採取任何相應緩和措施的情況下，率先下令縮減軍演規模，也引發韓國擔憂。

特朗普在朝鮮未採取任何相應緩和措施的情況下，率先下令縮減軍演規模。（美國空軍官網）

韓國外長趙顯19日在國會透露，韓方事前沒收到相關通知，甚至美國政府有關人士也並不知情。這再次凸顯特朗普光憑個人判斷和私人關係推動外交的特點，也引發韓國疑慮，唯恐美國可能為促成「特金會」，進一步調整對韓安全承諾。

朝鮮則迄今並未釋放任何緩和信號，19日再次批評韓美軍演，並警告將以「更加明確的行動」行使自衛權。特朗普能否僅憑與金正恩的私人關係，把縮減軍演轉化為朝鮮重返談判桌的籌碼，將成為新一輪美朝首腦外交的首個考驗。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】