特朗普突縮減美韓軍演國防部證實　韓外長：韓美官員事前並不知情

路透社當地時間8月18日（周二）晚引述美國防部一名官員報道，美軍正「大幅」縮減與韓國的聯合演習規模，並補充說，這次聯合演習將於21日（本周五）結束，比原計劃提前一周。韓國外長趙顯19日（周三）在首爾舉行的國會聽證會上表示，韓方與美方官員事前都不知道美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會下令縮減聯合演習規模。



據報道，韓國與美國19日（周三）宣布，將把年度聯合軍演的時長從11日縮短至5日，並縮減部份野外訓練。此前，特朗普下令大幅縮減美軍的參演規模。

2026年8月18日，韓國東豆川，美軍士兵在靠近韓朝非軍事區的美軍基地搬運油桶。（Reuters）

韓國聯合參謀本部和一位五角大樓官員皆表示，原定進行到8月27日的「乙支自由之盾」（Ulchi Freedom Shield exercise）聯合軍事演習，已於8月17日開始，現在將於8月21日結束。

據韓媒報道，韓國防部長安圭伯早前表示，雙方正考慮取消演習的第二階段。媒體稱，第二階段原計劃在最初的防禦階段之後進行反擊作戰。

聯合參謀本部表示，應美國的建議，兩國同意對演習的時長和範圍進行部份調整。一些聯合野外機動訓練也將縮減規模，但具體細節仍在討論中。

美國防部官員其後表示，國防部已大幅縮減演習及相關實戰訓練活動，部分活動已被取消或改為模擬演練。

這位官員稱，這些調整將確保必要的戰備和訓練目標得以實現，不會降低美國的訓練目標。

此前，特朗普16日（周日）下令「大幅縮減」美國參與美韓年度聯合軍事演習的規模，理由是他與朝鮮領導人金正恩關係「非常好」。

據《華爾街日報》19日報道，特朗普有意再次與金正恩舉行面對面會談，已指示幕僚安排與金正恩最快在今年秋天舉行會晤。

韓國外長趙顯同日在國會接受議員質詢，當被問到是否被告知特朗普計劃縮減聯合軍事演習，趙顯表示：「我們政府官員和美國政府官員事前對此並不知情。」