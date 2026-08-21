伊朗斥美國新制裁為「經濟恐怖主義」　將堅定不移捍衛國家利益

伊朗外交部8月20日發聲明譴責美國對伊朗實施新的經濟和貿易制裁，直言是「美國政客對伊朗人民73年來敵意和仇恨的延續」，屬於「經濟恐怖主義」，又指伊朗將堅定不移捍衛國家利益、抵制美方施壓。



伊朗外交部的聲明表示，美國對伊朗實施的經濟制裁侵犯了伊朗公民的基本人權，構成經濟恐怖主義和反人類罪，制定和實施此類措施的人應受到起訴和懲罰。

聲明又指，美國軍事施壓與經濟制裁雙重手段，是戰爭的另一種形式，嚴重威脅全球和平與安全，重申伊朗將堅定不移捍衛自身國家利益，抵制美國軍事、經濟、政治及心理層面的全方位施壓，絕不屈服於美方非法、不人道的要求。

2026年8月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮羅斯福會議室與加密貨幣高管發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）周三宣布發起「史上對他國經濟最嚴厲行動」，將此次極限施壓定義為前所未有的經濟戰與孤立行動，並稱其為「經濟D-Day」。

美方揚言切斷伊朗金融通道，警告所有為伊朗提供經濟支撐的實體和國家將面臨嚴厲制裁，同時呼籲盟友協同參與對伊經濟打壓。