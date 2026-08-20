美國女子睡覺忘關門　野熊夜闖民宅「吃光桌上KFC」還打碎玻璃桌

美國肯塔基州（Kentucky）發生野熊入侵民宅事件。一名女子因忘記關好前門，讓一頭野熊有機可趁，登門入室搜尋食物，最後在吃光屋主吃剩的肯德基之後揚長而去。



門沒關、食物放桌上 吸引熊上門

這宗事件發生在本月13日。住在肯塔基州的女子諾斯（Kendra North）表示，由於近日天氣炎熱，客廳和廚房沒有空調，於是他們都會把前門打開通風。當晚他們忘記把門關好就去睡覺，沒想到竟讓野熊偷溜進門。

美國一頭野熊入侵民宅。（非涉事熊，圖/Unsplash）

諾斯和另一半當時正在睡覺，但她住在隔壁的妹妹目睹了一切。

諾斯說：「我妹妹早上五點就開始給我打電話，我至少拒接了兩次，但她還是不停地打。」接到電話後，諾斯終於知道家裡發生了什麼事。「我接了電話，我妹說有隻熊剛從妳家出來！」

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諾斯事後到廚房查看，發現餐廳的玻璃桌被打碎，而桌上吃剩的基德基已不翼而飛。

肯塔基州魚類和野生動物管理局熊類官員哈斯特指出，食物是吸引野熊入侵民宅的主要因素，「如果你儲存寵物食品或在戶外餵狗，那就注意一下。確保不要把任何食物留在門廊上，這樣就能防止熊輕易進來飽餐一頓。」

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