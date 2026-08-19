英國狗咬人｜男子街頭與放狗男口角遭放狗咬　55歲狗主涉嫌謀殺

英國日前發生一宗德國牧羊犬咬死人的案件；一名55歲男子在街頭與人爆發口角，卻遭對方飼養的德國牧羊犬咬傷，身受重傷當場倒地，送醫後宣告不治；警方事後依涉嫌謀殺的罪名將55歲飼主逮捕歸案，詳情仍待調查。



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綜合《每日郵報（Daily Mail）》等外媒報道，事件發生在當地時間週六下午1時許，位於英國西約克郡域菲（Wakefield）的一處偏僻步道；警方接獲通報得知，有一名55歲男子被狗咬傷、情況危急。

警方接獲通報得知，有一名55歲男子被狗咬傷、情況危急。（Unsplash@Lukas Vanatko）

警方帶着救護人員趕抵現場後，優先將傷者送往醫院，並依飼養危險犬隻致他人受傷的罪嫌，將55歲飼主逮捕。傷者送醫後於當日晚間7時許宣告不治，警方隨即對飼主追加一條謀殺指控。

據了解，警方接手調查後，已交由特別小組進行調查，並封鎖了案發步道，55歲飼主目前仍被拘留，其飼養的德國牧羊犬也被警方帶走，案件詳情仍待釐清。

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