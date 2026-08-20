加國狗咬狗｜溫哥華寵物狗遭兩犬襲擊亡　主人：牠不該受這樣對待

加拿大溫哥華8月18日發生狗隻遇襲事件，一隻由寵物公司專業放狗員帶領散步的21個月大古牧貴（Sheepadoodle，又稱真實版Snoopy），出門期間突遭同行的兩隻比特犬（Pit Bull）攻擊，送院後不治死亡。狗隻主人要求寵物公司解釋並考量訴諸法律，當局表示已介入調查。



加拿大CTV News報道，周二事發時有目擊者表示，看見一名放狗員將遇害的古牧貴犬Boomer牽出門外，並將狗隻繩綁在圍欄上；當時另有兩隻狗於附近等待，準備一併牽出放狗。未料隨即發生攻擊事件，目擊者指現場情況一度混亂，狗隻糾纏一起，並稱自己試圖上前解圍，但未能阻止事件發生。

受害狗隻主人Katie Bertram表示，自己聽見尖叫聲後立即衝出門，之後看見愛犬「一隻腳被咬住並被拖向一側，脖子被咬住拖向另一側」。她稱，愛犬向來溫順可愛，質疑寵物公司職員將Boomer牽出門面對「兩隻正在狂吠的鬥牛犬」的決定。

2026年8月18日，加拿大溫哥華，圖為在狗咬狗事件中死亡的狗隻主人與狗隻生前合照。（截圖自YouTube@CTVNews）

Katie事後形容Boomer是充滿愛心、最純真、最快樂的生物，會喜歡上遇到的每一個人。她說：「牠不該遭受這樣的對待，牠那麼可愛。」

寵物公司負責人Talia Erickson對事件表示遺憾，稱Boomer曾與另外兩隻涉事狗隻一起出門散步，期間相安無事。她不清楚這兩隻比特犬有否襲擊前科，僅稱公司按照狗隻主人要求幫忙放狗，並且期間與狗隻主人保持聯絡。

比特犬十分強壯、肌肉發達，是狗狗界「大隻佬」。（網上圖片）

報道指，涉事的寵物公司職員精神上亦受到打擊，目前正在休假。

報道引述律師指，寵物公司職員在放狗時須承擔照顧責任，若發生嚴重意外導致狗隻死亡或受傷，可能因疏忽或糾紛面臨起訴並賠償，甚至有可能被判虐待動物罪。