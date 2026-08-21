紐約女子宣誓效忠ISIS　涉嫌策劃州議會大廈襲擊被捕

美國聯邦調查局（FBI）8月19日逮捕了一名女子，指控她密謀襲擊紐約州議會大廈。據FBI的刑事訴狀稱，35歲的Jessica Bowie在網上宣誓效忠ISIS，並於7月開始策劃此次襲擊。



路透社報道，美國司法部表示，疑犯被發現多次前往紐約州議會大廈，並拍攝多張大廈照片。負責國家安全事務的助理司法部長艾森伯格（John Eisenberg）說，疑犯密謀在紐約州議會大廈引爆炸彈，意圖殺害公職人員並盡可能摧毀這棟大廈，然後逃往敘利亞境內由伊斯蘭國組織控制的地區。

根據美國司法部聲明和起訴書，疑犯曾在網上發表反美言論，已被監視一個多月，她與至少一名冒充ISIS協助者的線人保持聯繫，並向一名線人請教如何製造爆炸裝置。

35歲的Jessica Bowie在網上宣誓效忠ISIS，並於7月開始策劃此次襲擊。(X圖片)

疑犯被捕後，紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）發表聲明說，鑒於政治暴力和針對公職人員的威脅日益增加，紐約州已採取措施加強州議會大廈和州政府各部門的安全。