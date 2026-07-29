柏林汽車撞人事件　檢方：疑犯施襲當日拍片宣誓效忠極端組織ISIS

德國檢察官7月28日告訴法媒，上周末在柏林駕車撞向參與同志遊行人群、已遭警方擊斃的21歲疑犯Abdul B.，曾在一段影片中宣誓效忠伊斯蘭極端組織ISIS。



檢察官證實了媒體報道，稱該影片是疑犯的手機中發現的，拍攝於7月25日，也就是襲擊發生的當天。襲擊造成一名65歲的波蘭婦女死亡，31人受傷。

檢察官辦公室發言人告訴法媒，影片顯示一名推測是疑犯的蒙面男子宣誓效忠ISIS。德國內政部長Alexander Dobrindt也稱：「我們認為影片中的人就是疑犯。」

2026年7月26日，一輛汽車在德國柏林舉行、一年一度的同志遊行附近衝入人群。圖熊涉事車輛。（Reuters）

德國《圖片報》報道稱，疑犯的手機是在其駕駛租來的小型貨車內發現，他正是駕駛這輛車衝入遊行附近的人群，隨後在Tiergarten公園撞樹。

Alexander Dobrindt說，調查人員正在分析在車內發現的手機，並補充說當局在疑犯家中發現的數據存儲設備上，也找到與ISIS相關的線索。

德國首都柏林2026年7月25日發生汽車撞人群事件，疑犯為21歲青年Abdul B.（柏林警方）

《圖片報》稱，當局在麵包車除了找到手機之外，還發現一把砍刀的刀鞘，相信疑犯在離開撞毀的車輛後，用這把刀襲擊更多人。疑犯於26日被警方擊斃，警方稱他當時持刀沖向警員。

疑犯是擁有黎巴嫩血統的德國公民，曾有犯罪記錄。他前往去年黎巴嫩，試圖加入ISIS，但最終失敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

