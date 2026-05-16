特朗普：美軍與尼日利亞軍聯手　擊斃恐怖組織ISIS二號頭目

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日宣布，恐怖組織ISIS的「二號頭目」明努基（Abu-Bilal al-Minuki），已在美軍與尼日利亞軍隊的聯合行動中被擊斃。



特朗普在自家媒體Truth Social上發文稱：「今晚，在我的指示下，勇敢的美國軍隊和尼日利亞武裝部隊完美地執行了一項精心策劃且極其複雜的任務，將世界上最活躍的恐怖分子從戰場上徹底消滅。」

特朗普還強調：「明努基以為他可以藏身非洲，但他沒想到我們有線人隨時掌握他的動向。」他將無法再恐嚇非洲人民，也無法再協助策劃針對美國人的行動。特朗普表示，明努基的死亡將削弱ISIS的全球行動，阻止其恐嚇非洲人民及策劃針對美國的襲擊。

2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在自家媒體Truth Social上發文宣布，恐怖組織ISIS的「二號頭目」明努基（Abu-Bilal al-Minuki），已在美軍與尼日利亞軍隊的聯合行動中被擊斃。（Truth Social）

明努基為尼日利亞公民，2023年因與ISIS關聯被當時的拜登政府列為「特別指定的全球恐怖分子」。特朗普曾抨擊尼日利亞未能保護基督徒免受武裝分子襲擊，尼方則否認該說法。

去年12月，美軍已對尼日利亞境內與ISIS有關的武裝分子發動空襲，並向尼軍部署無人機及200名士兵，提供訓練與情報支援。