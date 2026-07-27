柏林汽車撞人事件21歲疑犯已被擊斃　曾因想加入極端組織ISIS坐監

德國首都柏林7月25日（周六）發生汽車撞人群事件，有人駕車撞向參與同志遊行的人群，死傷人數升至1死29傷。一名21歲在逃男疑犯Abdul B.周日已被警方擊斃。該名男子此前曾因試圖加入極端組織ISIS於2025年被判有罪，並被指控駕駛租來的車輛衝撞柏林LGBTQ+遊行隊伍。



美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報道，Abdul B.於2024年在Instagram上分享了ISIS的宣傳內容，並在隔年前往黎巴嫩，「意圖從那裏前往敘利亞加入ISIS」。然而，他最終被捕並被判處三個月監禁。檢察官稱，他於2025年11月返回德國，並於同年5月因「策劃嚴重的顛覆性暴力行為」而被捕。

2026年7月26日，德國民眾在柏林勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）集會，悼念前一晚汽車衝撞人群事件中的死傷者。（Reuters）

他隨後被判處一年十個月監禁，但緩刑執行，部分原因是考慮到他在黎巴嫩監獄服刑的時間以及審前羈押，還有部分原因是他承認了罪行並與ISIS劃清界限。

在周六襲擊事件發生前的三週半，警方曾搜查Abdul B.位於柏林的住所。根據柏林檢察官向CBS News提供的信息，警方最初懷疑Abdul B.違反了德國《武器法》。然而，警方在搜查過程中只發現一把玩具槍，因此案件最終被撤銷。

德國首都柏林2026年7月25日發生汽車撞人群事件，疑犯為21歲青年Abdul B.（柏林警方）

當局目前正在調查Abdul B.是否單獨犯案。因據美媒周日早些時候報道，一名伊朗籍男子亦在襲擊後被捕，但警方尚未證實他與襲擊有任何關聯。