英國王室｜梅根IG分享一家四口歐洲度假　踏訪戴安娜王妃成長故地

向來格外注重保護兒女隱私的英國梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex），7月24日罕見在Instagram分享一家四口歐洲度假之旅，照片記錄阿奇（Archie）和莉莉貝特（Lilibet）沙灘嬉戲等溫馨畫面，瞬間吸引大批網友關注。



據美國《PEOPLE》雜誌披露，梅根夫妻帶著一對兒女旅行以持續逾一週，橫跨英國、葡萄牙兩地。自從哈里王子（Prince Harry）與父親和哥哥威廉王子發生爭執後，一家人便搬到美國。除了2022年在英國參加已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年的白金禧年慶典，整家人未曾一起回到英國。

其中一張旅途照片顯示，哈里王子和阿奇帶著花束走在前方，莉莉貝特則提著包包跟在後面。據時尚雜誌《ELLE》報道，這是一家人專程到訪英國戴安娜王妃（Princess Diana）的童年故居——奧爾索普（Althorp）莊園。

2026年7月24日，英國梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex）罕見在Instagram分享一家四口歐洲度假之旅。（Instagram@meghan）

外界紛紛猜測，這是一家人以做客的方式緬懷、低調致敬戴妃，氛圍感拉滿。

此外，照片記錄下孩子們沙灘嬉戲、泳池潛水、近距離接觸飛行員的可愛瞬間，看上去旅途日常十分鬆弛愜意。

隨著照片曝光，有媒體迅速挖出梅根一家打卡的特色餐廳，為葡萄牙南部村莊Melides裏的O Melidense餐廳。

據報道，梅根私下為阿奇和莉莉貝特分別開設專屬郵箱，堅持每晚睡前記錄孩子的日常趣事、可愛語錄和生活點滴，發送郵件留存。