哈里王子據報計劃本月舉家返英定居　英王查理斯三世近日才知悉

綜合外媒報道，卸下英國王室職務、移居美國長達6年的英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle），計劃本月攜兩名子女返回英國長期定居，孩子將於9月在英國入學。



《每日電訊報》指，哈里王子一家返英後不會入住王室宅邸，也不會恢復公職，以維持2020年退出王室時與已故英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II ）達成的協議。

2026年7月24日，英國梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex）罕見在Instagram分享一家四口歐洲度假之旅。（Instagram@meghan）

自從哈里王子與英王查理斯三世（King Charles III）和威廉王子發生公開爭執後，一家移居加州，並耗資1470萬美元買下一棟有16間臥室的豪宅。隨後，哈里王子和妻子梅根多次受訪、出書及推出紀錄片抨擊王室，引發極大爭議。

不過，在最近一年雙方關係逐漸回暖，查理斯三世罹癌療養期間，哈里王子曾與父親短暫會面，查理斯三世也睽違多年見到孫兒。但報道指，查理斯三世直到周日才得知這對夫婦計劃返英計劃。

左圖：2026年7月10日，英王查理斯三世（King Charles III）訪問位於牛津大學的施瓦茨曼人文中心。（Reuters）右圖：2026年7月7日，英國倫敦，哈里王子（Prince Harry）赴智庫查塔姆研究所（Chatham House）出席對談活動時，舉起拇指。（Reuters）

據路透社報道，此次哈里王子舉家遷回英國，也恰逢與梅根兩人在美國的媒體、出版事業熱度持續下滑。目前，哈里王子的發言人和白金漢宮未對外回應，僅一位接近哈里王子夫婦的知情人士證實消息。