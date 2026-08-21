北溪爆炸主題電影《蛇島》開拍　現實世界疑犯做顧問片場被捕

由導演李曼（Doug Liman）執導、荷里活影帝辛潘（Sean Penn，又譯西恩·潘）主演、以2022年北溪天然氣管道爆炸案為背景的政治驚悚新片《蛇島》（Snake Island）8月初在克羅地亞開拍。電影拍攝期間，《蛇島》顧問、烏克蘭公民茹拉夫廖夫（Volodymyr Zhuravlev）8月19日在拍攝地克羅地亞普拉市（Pula）拘留，德國調查人員懷疑他曾參與破壞北溪1號和北溪2號天然氣管道的行動。



在茹拉夫列夫被捕前，李曼接受採訪時證實，電影部份場景會在普拉市拍攝。李曼曾執導《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）、《叛諜追擊》（The Bourne Identity）與《異空戰士》（Edge of Tomorrow）等著名電影。

《蛇島》講述一支烏克蘭潛水員秘密小組在俄烏戰爭升級的背景下執行一項危險的水下任務的故事，根據劇情，一支隊伍與波羅的海天然氣管道的破壞事件有關。調查人員稱，茹拉夫廖夫正是2022年在波羅的海北溪1號和北溪2號天然氣管道上放置炸藥的潛水員之一。

這已是德國調查人員第3次試圖拘留茹拉夫廖夫。他們2024年試圖在波蘭逮捕他，但茹拉夫廖夫據稱躲藏在外交車輛後備箱中逃回烏克蘭。波蘭警方2025年秋季再次拘留茹拉夫廖夫時，法院裁定不執行德國簽發的歐洲逮捕令，拒絕將他引渡至德國並判他釋放，理由是德國沒有管轄權，認為烏克蘭摧毀北溪的行為是出於自衛目的，屬於正當防衛。

克羅地亞傳媒報道所附上的照片顯示，兩名警察押着身穿藍色T恤、頭戴棕色帽子的中年男子茹拉夫廖夫離開。

由導演李曼（Doug Liman）執導、荷里活影帝辛潘（Sean Penn）主演、以2022年北溪天然氣管道爆炸案為背景的政治驚悚新片《蛇島》2026年8月初在克羅地亞開拍期間，《蛇島》顧問、烏克蘭公民茹拉夫廖夫19日在拍攝地克羅地亞普拉市（Pula）拘留，德國調查人員懷疑他曾參與破壞北溪1號和北溪2號天然氣管道的行動。（電視截圖）

德國檢察官指控茹拉夫廖夫犯下陰謀製造爆炸、違反憲法的破壞行為和摧毀建築物罪。倘若茹拉夫廖夫從克羅地亞被引渡至德國並被帶到德國聯邦法院，將由德法院決定此案的進一步審理程序，如果罪名成立，他很可能面臨長期監禁。

茹拉夫列夫的律師現將努力阻止當事人被送往德國。如果他留在克羅地亞，他的波蘭辯護律師帕普羅基（Tymoteusz Paprocki）表示，此案將再次成為「開創先例」，因為克羅地亞法院實際上將審理一個已在另一個歐盟成員國波蘭做出裁決的案件。