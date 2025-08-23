北溪管道爆炸案　英媒：烏克蘭籍疑犯曾任職烏情報部門與軍隊

俄羅斯連接到德國北部的「北溪」（Nord Stream）天然氣管道約3年前遭遇爆炸案，導致天然氣泄漏，德國聯邦檢察官辦公室8月21日宣告一名涉案49歲烏克蘭男子在意大利被捕，面臨串謀製造爆炸品及破壞重要設施等指控。英媒22日引述消息指，該男子曾任職於烏克蘭特勤局及軍隊。



英國天空新聞（Sky News）引述消息人士指，該位被稱為Serhii K的疑犯在意大利里米尼（Rimini）一家三星級酒店被捕，當意大利軍警人員突襲他的房間，他沒有試圖抵抗，軍警人員搜尋房間，沒有發現武器。

他當時與妻子及兩名孩子一起，該趟行程為度假，他以護照出遊，使用真實身份在酒店登記，觸動警方伺務器的緊急警報系統。

報道指，這人曾任職於烏克蘭特勤局，及曾在烏克蘭陸軍特種部隊服役，目前未知在2022年北溪爆炸案發生時，他是否仍在服役。烏克蘭政府一直否認與爆炸案有關。

這張發佈於2022年9月29日的衛星照顯示，俄羅斯連接到德國北部的「北溪」（Nord Stream）天然氣管道發生爆炸後，天然氣泄漏至波羅的海，使海面冒泡。（Reuters）

北溪天然氣管道於2022年9月發生爆炸，俄羅斯和西方各國均稱爆炸是蓄意破壞行為，但至今尚無任何國家或勢力承認責任。

德國檢方表示，北溪管道爆炸案調查顯示疑犯及其同夥當年以假身份及中間人的協助下，租用遊艇從德國東北海岸城市羅斯托克（Rostock）出海，並將炸藥置於北溪管道所在的海床上。

調查人員不認為Serhiy K是安置炸藥的潛水員之一，但相信他作為協調員的角色在行動中發揮主導作用。