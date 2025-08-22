北溪管道爆炸案　德國檢方：一名烏克蘭籍疑犯在意大利被捕

俄羅斯連接到德國北部的「北溪」（Nord Stream）天然氣管道於3年前發生爆炸，導致大量天然氣泄漏。德國聯邦檢察官辦公室8月21日表示，一名涉案的烏克蘭男子20日在意大利被捕，並將面臨串謀製造爆炸品及破壞重要設施等指控。



英國《衛報》及路透社21日報道，德國檢方透露，歐洲於18日對被當局稱為Serhiy K的烏克蘭男子簽發逮捕令後，意大利憲兵於里米尼市（Rimini）附近將疑犯逮捕。

北溪天然氣管道於2022年9月發生爆炸，俄羅斯和西方各國均稱爆炸是蓄意破壞行為，但至今尚無任何國家或勢力承認責任。

這張發佈於2022年9月29日的衛星照顯示，俄羅斯連接到德國北部的「北溪」（Nord Stream）天然氣管道發生爆炸後，天然氣泄漏至波羅的海，使海面冒泡。（Reuters）

德國檢方表示，北溪管道爆炸案調查顯示疑犯及其同夥當年以假身份及中間人的協助下，租用遊艇從德國東北海岸城市羅斯托克（Rostock）出海，並將炸藥置於北溪管道所在的海床上。

調查人員不認為Serhiy K是安置炸藥的潛水員之一，但相信他作為協調員的角色在行動中發揮主導作用。

2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）附近，北溪 2 號管道泄漏的氣泡直達波羅的海海面。（Reuters）

檢方未透露預計何時會將Serhiy K引渡至德國接受審訊，德國司法部長Stefanie Hubig則強調：「德國是一個法治國家，在我們管轄範圍內的任何犯罪行為都會受到全面調查。」