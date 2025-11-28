北溪爆炸案｜一羈押在意大利疑犯　被引渡至德國受審

德國聯邦檢察院周四（11月27日）表示，一名此前羈押在意大利的「北溪」天然氣管道爆炸案烏克蘭籍疑犯當天被引渡至德國。



德新社報道，這名49歲疑犯在德方人員看管下乘直升機抵達德國。德國聯邦檢察院說，該疑犯28日將被帶至德國聯邦最高法院，法官預計將對他簽發逮捕令，隨後他將在德國接受審判。

報道說，德國聯邦檢察院指控這名疑犯參與策劃並實施「爆炸及反憲法破壞活動」，稱該疑犯夥同其他6名疑犯2022年9月在波羅的海海底的「北溪」天然氣管道上安放爆炸裝置，炸壞輸氣管道。今年8月，該疑犯與家人在意大利度假時被捕。

2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）附近，北溪 2 號管道洩漏的氣泡直達波羅的海海面。（丹麥國防部 Via Reuters）

報道援引調查人員稱，7名疑犯中包含4名潛水員，其中一名潛水員曾在波蘭被捕並羈押，但波方拒絕將其引渡到德國。此人也是一名烏克蘭男子，已於日前獲釋。

2022年9月26日，連通俄羅斯和德國以及其他歐洲國家的波羅的海海底輸氣管道「北溪-1」和「北溪-2」在丹麥、瑞典附近海域發生劇烈爆炸，大量天然氣泄漏。調查發現，4條管道中的3條發生泄漏，疑遭人為破壞。