特朗普女助理引關注　梅拉尼婭久違露面：聽說你們想我｜有片

正當各界密切關注美國總統特朗普身邊的一名女助理之際，從公眾視線消失了一個月的美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）星期四（8月20日）公開露面時，調侃媒體說：「聽說你們想念我。」



法媒報道，梅拉尼婭與她80歲的丈夫、美國總統特朗普，從橢圓形辦公室手牽手走到玫瑰園。梅拉尼婭在講台上致開場白時，輕笑着說：「大家午安。聽說你們想念我。我這不就來了嗎。」

梅拉尼婭說這話時，特朗普就坐在講台下。

這場活動是為印地賽車（IndyCar）和霍士公司（Fox Corporation）捐贈一筆大學獎學金而舉行，目的是為華盛頓街頭即將舉行的印地賽車預熱。

這場賽車旨在慶祝美國獨立250周年，但所有人的目光都集中在56歲的梅拉尼婭身上，她上次公開露面是在7月19日的國際足聯世界盃決賽。

正當各界密切關注美國總統特朗普身邊的一名女助理之際，從公眾視線消失了一個月的美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）2026年8月20日公開露面時，調侃媒體說：「聽說你們想念我。」（REUTERS）

梅拉尼婭缺席了幾場重大活動，包括7月24日重新安排的白宮記者協會年度晚宴。白宮記者協會晚宴本在4月舉行，因發生槍擊驚魂而被迫中斷舉行，梅拉尼婭當晚在場。

美國全國廣播公司（NBC）17日的一篇分析文章指出，在特朗普的第二個總統任期，梅拉尼婭大幅減少公開露面，她出席公開活動的數量約為特朗普首個任期同期的一半。

在梅拉尼婭重回公眾視線之際，外界正對特朗普那位35歲、極度忠心的女行政助理哈普（Natalie Harp）議論紛紛。

本周，一名民主黨參議員競選人質疑道，特朗普在土耳其面臨安全威脅時，僅有少數幾人與他一起乘秘密軍機撤離，為何哈普是其中一人。白宮隨即對此做出憤怒回應。

在特朗普的第二任期內，哈普幾乎一直陪伴在他身邊，有時幫特朗普撰寫社媒貼文，有時幫他打印資料，她因此被戲稱為「人體打印機」。

哈普似乎沒有在20日玫瑰園的活動中現身。

本文獲《聯合早報》授權轉載

