特朗普訪華梅拉尼婭沒來　換《火拼時速》導演隨行　疑赴中國選景

根據多家媒體引述白宮與製片方消息，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）展開為期三天的中國訪問行程。引人注目的是，荷里活（Hollywood）知名導演布萊特・拉特納（Brett Ratner）亦搭乘空軍一號隨行，作為本次美國政府代表團的成員之一。



而第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）本次則未陪同丈夫出訪，代表團其餘成員還包括多位內閣閣員、科技巨頭以及跨國企業行政總裁。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）展開為期三天的中國訪問行程。引人注目的是，荷里活（Hollywood）知名導演布萊特・拉特納（Brett Ratner）亦搭乘空軍一號隨行，作為本次美國政府代表團的成員之一。（示意圖/getty）

荷里活知名導演Brett Ratner：

《火拼時速4》將進軍中國選景

拉特納的發言人維多利亞・帕墨-摩爾（Victoria Palmer-Moore）向《華盛頓郵報》證實，拉特納此行核心任務是為經典動作喜劇系列續作《火拼時速4》（Rush Hour 4）進行拍攝選景。該系列前三部作品由成龍與基斯德加（Chris Tucker）主演，講述兩位警探在香港、巴黎及洛杉磯聯手辦案的故事。

據《南華早報》報導，拉特納預計在海外停留三天，期間將與當地的幕後團隊、演員以及潛在的中國電影發行合作夥伴舉行多場會議。發言人帕墨-摩爾透露，導演計畫將這部新片的大部分場景選在中國境內拍攝。

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雖未隨行 導演近期仍與第一夫人緊密合作

儘管梅拉尼婭本次並未陪同特朗普總統出訪中國，但她與導演拉特納近期有着極為緊密的合作。拉特納剛執導完一部由亞馬遜（Amazon）出資、聚焦梅拉尼婭的政治紀錄片《梅拉尼婭》（Melania）。該片紀錄了第一夫人在2025年1月特朗普第二任總統就職典禮前的籌備歷程，總製作與行銷預算高達7,500萬美元（約5.9億港元）。

導演拉特納自2017年遭到多名女性指控性騷擾與不當行為以來，《梅拉尼婭》是他重返執導筒的首部重大作品，拉特納此前對相關指控皆予以否認。

經典IP睽違多年再啟

《火拼時速》系列上一部作品《火拼時速3》遠在2007年上映，當時在全球創下2.58億美元（約20億港元）的票房成績。根據荷里活業內媒體《Puck》報導，這次重啟的《火拼時速4》預算預計將突破1億美元（約7.8億港元）大關。

針對此行及電影籌備細節，白宮及拉特納的製作公司代表目前尚未對媒體的置評請求做出回應。

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